Bıçaklı Saldırı Kamerada - Son Dakika
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Yerel

Bıçaklı Saldırı Kamerada

İzmir'de sarkıntılık iddiasıyla bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı, 5 şüpheli tutuklandı.

10.12.2024 22:33
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Sarkıntılık iddiasıyla 5 kişi saldırıp bıçakla ağır yaraladılar: O anlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde sarkıntılık yaptığı iddiasıyla bir kişi, 5 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından bıçaklanan adam ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, saldırı ve şüphelilerin kaçma anı kamerayla görüntülendi. Polis ekipleri tarafından aranan 5 şüpheli kısa sürede kıskıvrak yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olay 8 Aralık saat 23.40 sıralarında Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre genç bir kıza sarkıntılık yaptığı iddia edilen S.Ç. adlı bir kişi, S.A., Ö.U. tarafından sokakta saldırıya uğradı. Şüphelilerden S.A. tarafından karnından bıçaklanan adam kanlar içerisinde yerde kalırken şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan S.Ç.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

O anlar kamerada

Öte yandan yaşanan olay sokaktaki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde 5 kişinin S.Ç.'ye saldırdığı ve sokaktan kaçma anları yer aldı.

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yürüttü. 5 şüpheli olayın ertesi günü suç aleti bıçakla birlikte kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından işlemleri gerçekleşen 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Bornova, Adliye, Yerel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bıçaklı Saldırı Kamerada - Son Dakika

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