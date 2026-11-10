Biga'da 67 yaşındaki kadın, ilkokulda öğrendiği 10 Kasım şiirini ezbere okudu - Son Dakika
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Biga'da 67 yaşındaki kadın, ilkokulda öğrendiği 10 Kasım şiirini ezbere okudu

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Biga\'da 67 yaşındaki kadın, ilkokulda öğrendiği 10 Kasım şiirini ezbere okudu
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Biga\'da 67 yaşındaki kadın, ilkokulda öğrendiği 10 Kasım şiirini ezbere okudu
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Çanakkale Biga'da Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümü anma programına Kaymakam Ercan Kayabaşı'nın davetiyle katılan 67 yaşındaki kadın, ilkokulda öğrendiği '10 Kasım' ve 'Bu Vatan Kimin' şiirlerini ezbere okudu. Şiirler sırasında salonda duygusal anlar yaşandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kaymakam Ercan Kayabaşı'nın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına katılan 67 yaşındaki Mükerrem Sargın ilkokul yıllarında öğrendiği '10 Kasım' şiirini programda ezbere okudu.

Biga ilçesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programa Kaymakam Ercan Kayabaşı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı Duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.

Anma programına Kaymakam Ercan Kayabaşı'nın daveti üzerine Mükerrem Sargın'da katıldı. Mükerrem Sargın, anma programında ilkokulda öğretmeninden öğrendiği '10 Kasım' ve 'Bu Vatan Kimin' şiirini okudu. Yaşlı kadının şiirleri okuduğu sırada salonda duygusal anlar yaşadı.

Kaymakam Kayabaşı program sonrası davetini kırmayarak anma programına katılan Mükerrem Sargın'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkYerel HaberlerKültür SanatÇanakkale10 KasımGüncelYaşamYerelBigaSon Dakika

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