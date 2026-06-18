 Bilal Erdoğan, AİÇÜ'de STK temsilcileriyle bir araya geldi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'nda yapılan programa; Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Programda sivil toplum kuruluşlarının toplumsal gelişimde üstlendiği rol, gençlerin eğitimine yönelik çalışmalar ve gönüllülük faaliyetlerinin önemi ele alındı. Toplantıda ayrıca ortak değerler etrafında güçlü bir gelecek inşa edilmesinde sivil toplumun katkısı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

SİVİL TOPLUMUN TOPLUMSAL GELİŞİMDEKİ ROLÜ ELE ALINDI

Toplantıda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının toplum hayatında üstlendiği sorumluluklara dikkat çekti. Erdoğan, sivil toplum faaliyetlerinin yalnızca belirli alanlarda yürütülen çalışmalar olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren, ortak değerleri diri tutan ve geleceğe yönelik güçlü bağlar kurulmasına katkı sağlayan önemli bir yapı olduğunu vurguladı. Programda, sivil toplum kuruluşlarının özellikle gençlerin eğitimi ve kişisel gelişimi noktasında yürüttüğü çalışmaların önemi değerlendirildi. Gençlerin milli ve manevi değerlerle donanmış, topluma faydalı bireyler olarak yetişmesinde STK'ların destekleyici rol üstlendiği ifade edildi. Katılımcılar, eğitim, gönüllülük, sosyal sorumluluk ve toplumsal dayanışma alanlarında yapılan çalışmaların daha da güçlendirilmesi gerektiği üzerinde durdu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, kentteki sivil toplum temsilcilerini aynı çatı altında buluşturması bakımından da önemli bir program oldu. STK temsilcileri, kendi faaliyet alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, ortak çalışmaların artırılması ve gençlere yönelik projelerin desteklenmesi konusunda görüş alışverişi yaptı.

ORTAK DEĞERLER ETRAFINDA GÜÇLÜ GELECEK VURGUSU YAPILDI

Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, ortak değerler etrafında güçlü bir gelecek inşa edilmesinde sivil toplumun katkısı üzerinde duruldu. Katılımcılar, toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren STK faaliyetlerinin sosyal bütünleşmeye katkı sunduğunu ve bu çalışmaların sürdürülebilir hale getirilmesinin önem taşıdığını belirtti. Programda gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, gençlerin sosyal sorumluluk projelerine daha fazla dahil edilmesi ve eğitim odaklı çalışmaların desteklenmesi gerektiği ifade edildi. Sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde yürüteceği projelerin hem yerel hem de ulusal ölçekte önemli sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Toplantı, soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi. Katılımcılar, programın sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimin güçlenmesine, ortak hedeflerin değerlendirilmesine ve gençlere yönelik çalışmaların daha etkin hale getirilmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Haber: Servet Arslan