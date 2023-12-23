Bilal Erdoğan, Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı\'na katıldı

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Çekmeköy'de düzenlenen "Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı"na katıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı", Yenidoğu Okullarının Çekmeköy'deki kampüsünde gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışında konuşan Bilal Erdoğan, "Çocuklar İçin Felsefe" projesinin YETEV okullarındaki özellikli ve özgün projelerden biri olduğunu, özel okulculuk yapmak için bu işi yapmadıklarını söyledi. Çalıştayda, Erdoğan'ın konuşmasının ardından, felsefe dersi gören öğrencilerin görüşlerinin yer aldığı video izletildi.

Türkiye'de sınav merkezli eğitim sisteminin bir sorun olduğunu ifade eden Erdoğan, bu durumun net çözümünün olmadığını ancak bu soruna Çocuklar İçin Felsefe dersinin bir umut ışığı olduğunu düşündüğünü ve çalışmanın diğer okullarla Milli Eğitim Bakanlığına örnek olmasını ümit ettiğini belirtti.

"Filistin meselesi var, 70 yılı aşkın bir tarihi var ama her bir çocuğumuza gereğince bu hikayeyi belki aktaramıyoruz"

Bilal Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, "Şehitlerimiz var. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Gazze'de, Filistin'de devam eden bir katliam, bir soykırım var ve çocuklarımız hakikaten bunları görerek büyüyorlar, yaşıyorlar. İşte bunları sorgulamaları, bunların derininde neyin yattığını anlamaları için bu muhakeme yeteneğinin gelişmesine ihtiyacımız var. Çünkü takdir edersiniz ki mesela bir Filistin davası, bir Filistin meselesi var. 70 yılı aşkın bir tarihi var ama her bir çocuğumuza gereğince bu hikayeyi belki aktaramıyoruz. İlgisini çeken oluyor, çekmeyen oluyor. Çocuğun kendi dikkat dağınıklığı içerisinde konumlandıramamış olabiliyorsunuz. Böyle bir olay gelip çattığı zaman da çocuğumuz tabii ki bocalayabiliyor, anlamlandıramayabiliyor. Ama doğru soruları sorduğu zaman, eminim ki bu tür meseleleri nasıl karşılayacaklarını, tekrar etmemesi için yetişkinliklerinde neler yapmaları gerekeceğini daha iyi takdir ve tespit edeceklerdir. Bu sebeple buna çok ihtiyacımız var." dedi. - İSTANBUL