 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik Belediyesi 4. Ekmek Satış Noktasını Açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik Belediyesi 4. Ekmek Satış Noktasını Açtı

Bilecik Belediyesi, vatandaşların ekmek alabileceği 4. satış noktası olan Tepebaşı Halk Ekmek Satış Noktası'nı hizmete açtı. Diğer satış noktaları ise Osmangazi Mahallesi TOKİ Aile Çay Bahçesi, Osmangazi Mahallesi Güneş TOKİ Market ve İstiklal Mahallesi Zabıta Müdürlüğü karşısı ekmek satış noktalarıdır.

Bilecik Belediyesi 4. Ekmek Satış Noktasını Açtı
27.12.2023 - 13:33,
Abone Ol

Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşların ekmek alabileceği 4'üncü satış noktası büfesi hizmet vermeye başladı.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, vatandaşların ekmeğe ulaşımını kolaylaştıracak çalışmanın 4. satış noktasının açıldığını belirterek, "4'üncü ekmek satış noktası Tepebaşı Halk Ekmek Satış Noktası olarak kapılarını açtı. Vatandaşlarımızın 6 TL karşılığında ekmek alabileceği diğer satış noktaları ise; Osmangazi Mahallesi TOKİ Aile Çay Bahçesi, Osmangazi Mahallesi Güneş TOKİ Market ve İstiklal Mahallesi Zabıta Müdürlüğü karşısı ekmek satış noktası olarak hizmet veriyor" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi, Osmangazi, Bilecik, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi 4. Ekmek Satış Noktasını Açtı - Son Dakika


14:33
THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:32
Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:06
Ankara adayı kim olacak? 'Erdoğan amcamın ismini açıklayacak' diyen yeğen mesajı apar topar sildi Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04
Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04
AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54
Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54
İsrail askeri, Gazze'deki mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti İsrail askeri, Gazze'deki mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:48
16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:33 THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:06 Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04 Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04 AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54 Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54 İsrail askeri, Gazze'deki mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:48 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü
13:40 Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 15:23:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi 4. Ekmek Satış Noktasını Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement