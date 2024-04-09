Bilecik Belediyesi Bayram Temizliği Yaptı

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Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından cadde, sokak, park ve bahçelerin yanı sıra cami ve duraklarda da bayram temizliği yapıldı.

Bilecik Belediyesi ilgili birimleri tarafından bayram için hazırlıklar yapılırken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların Ramazan Bayramı'nda daha rahat ve temiz ortamlarda vakit geçirmesi amacıyla cami bahçelerini ve bekleme duraklarını yıkayarak temizledi. Park ve bahçeler gibi vatandaşların yoğun şekilde zaman geçirdiği ortamlarda kapsamlı temizlik çalışması yapan ekipler, ayrıca ibadethanelerin çevrelerinde kötü görüntüye neden olan çöp ve atıkları da temizledi. - BİLECİK