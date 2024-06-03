Bilecik Belediyesi Katkılarıyla Bahçelievler Mahallesinde Hıdrellez Şenlikleri Düzenlendi

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Bilecik Belediyesi katkılarıyla Bahçelievler Mahallesinde gerçekleştirilen hıdrellez şenliklerinde binlerce kişi bir araya gelmeye devam ediyor.

Hafta sonu Bahçelievler Mahallesinde düzenlenen şenliklere katılan vatandaşlara Bilecik Belediyesi tarafından şenlik pilavı ve ayran ikram edildi. Mahallenin genç ve çalışkan Muhtarı Uğur Baklacı tarafından tertip edilen programa Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de düzenlenen şenliklere katılarak, vatandaşlarla birlikte baharın gelişini kutladı. Bahçelievler Mahallesi sakinleri Uğur Mumcu Parkını doldururken, hıdrellez halk oyunları gösterileriyle başladı.

"Birlik ve beraberliğimizin tablosunu görmek bizleri mutlu ediyor"

Gerçekleştirilen etkinliklere katılan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, vatandaşların yoğun şekilde katıldığı şenliklerin birlik ve beraberliğin en önemli göstergesi olduğunu belirterek, "Mahallelerimizde düzenlediğimiz hıdrellez şenliğine katılarak vatandaşlarımızla bir araya geldik. Baharın müjdeleyicisi hıdrellezin bizlere sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şenliklerde dikiş kurslarında yapılan eserlerin sergileri açıldı

Düzenlenen şenliklerde ayrıca Bahçelievler ve Beşiktaş Mahallesinde bulunan dikiş kursları katılımcıları tarafından hazırlanan sergilerin açılışı yapıldı.

Açılışı gerçekleştiren Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Mahalle sakinlerimizin hünerli elleriyle hazırlamış olduğu ürünleri sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilecik Belediyesi olarak kursiyerlerimize gerekli katkıyı vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri de Başkan Subaşı'na yoğun sevgi gösterisinde bulunarak, destekleri dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK