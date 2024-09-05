Bilecik Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi\'nde Kilit Parke Taşı Çalışması Yaptı

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Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan birçok noktada kilit parke taşı çalışması yaptı.

Geçtiğimiz yıllarda küçük sanayi sitesindeki peyzaj, düzenleme ve bakım çalışmalarını da yerine getiren Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, sanayi sitesinde bozulan yollarda da çalışma gerçekleştirdi. Çevre ve görüntü kirliliği oluşturan alanlarda da düzenleme ve yenileme çalışmaların yapıldığı faaliyetlere ilişkin küçük sanayi site sakinleri de Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK