Bilecik'te sınav haftasında öğrencilere sıcak çorba desteği
Son Dakika Logo
Yerel

Bilecik'te sınav haftasında öğrencilere sıcak çorba desteği

Bilecik\'te sınav haftasında öğrencilere sıcak çorba desteği
25.01.2026 12:12  Güncelleme: 12:17
Bilecik Belediyesi, sınav haftasında öğrencilere sıcak çorba ikramı yaparak destek sağlıyor. 22 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında açık olacak Kitap Kafe, 24 saat hizmet verecek ve her akşam öğrencilere sıcak çorba sunulacak.

Bilecik Belediyesi, sınav haftasında öğrencilere sıcak çorba desteği uygulamasını bu yıl da hayata geçirdi.

Belediye tarafından sürdürülen uygulama kapsamında, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yer alan Kitap Kafe, sınav haftası boyunca öğrencilerin kullanımına açık olacak. 22 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında devam edecek uygulamada, Kitap Kafe 24 saat hizmet verecek ve her akşam saat 19.00'dan itibaren öğrencilere sıcak çorba ikram edilecek. Sınav temposu yoğun olan gençlere hem moral hem de destek olmayı amaçlayan uygulamanın, özellikle akşam saatlerinde yoğun ilgi gördüğü belirtildi. Sessiz ve konforlu çalışma ortamı sunan Kitap Kafelerin sayısının kent genelinde artırıldığı, Hürriyet Mahallesi ve Sanat Sokağı'ndaki yeni alanların da öğrenciler tarafından aktif olarak kullanıldığı ifade edildi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, gençlere yönelik projelerin süreceğini vurgulayarak, "Sınav haftasında öğrencilerimizin yanında olmak istedik. Kitap kafelerimizde hem ders çalışabilecekleri bir ortam sağlıyor hem de sıcak çorba ikramıyla onlara küçük bir destek sunuyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te sınav haftasında öğrencilere sıcak çorba desteği - Son Dakika

SON DAKİKA: Bilecik'te sınav haftasında öğrencilere sıcak çorba desteği - Son Dakika
