Bilecik, Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Yerel

Bilecik, Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasına ev sahipliği yaptı

Bilecik, Genç Sadâ Kur\'an-ı Kerim\'i Güzel Okuma Yarışmasına ev sahipliği yaptı

Bilecik, Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Marmara 2. Bölge Finaline ev sahipliği yaptı.

12.02.2025 11:32
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Bilecik, Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Marmara 2. Bölge Finaline ev sahipliği yaptı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin organizasyonunu üstlendiği programda, genç Kur'an bülbülü 10 ilden 20 öğrenci tilavetleriyle huzur bulundu. Programa Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve il protokolünün yanı sıra çok sayıda öğrenci, öğretmen ve veli katılım sağladı..

Ödül töreninde açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Sevgili gençler, sizinle yankılanan ilahi kelamın kalplerinize huzur, zihinlerinize aydınlık getirmesini temenni ediyor, yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının Marmara 2. Bölge Finali'nde dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Marmara 2. Bölge Finalinde; 'Anadolu İmam Hatip Liseleri' kategorisinde birinci Kocaeli Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Burak Usta, ikinci MOG Balıkesir Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Musab Zeki, üçüncü ise, Sakarya Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Raşit Çetin oldu. Yarışmada 'İmam Hatip Ortaokulları' kategorisinde birinci Çanakkale Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi/İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdüssamet Özkan, ikinci Bursa Fertur İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Hüdai Erçetin, üçüncü Sakarya Şehit Bülent Yurtseven İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mustafa Karaca oldu.

Programın ardından jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik, Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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