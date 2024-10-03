Bilecik Gençleri TEKNOFEST 2024\'e Katılıyor

Yerel

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezinde ki öğrenciler bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan TEKNOFEST için Adana'ya gidecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Gençlik Merkezin'de bulunan DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören öğrenciler, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2024 bugün Adana'ya gidiyor. Bu yıl 10'uncu düzenlenecek olan festival, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilecek ve katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacağı öğrenildi.

Nefes kesici hava gösterileri, yarışmalar ve teknoloji odaklı etkinliklerle dolu olan festival, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki yeteneklerini sergilemeleri için mükemmel bir fırsat oluşturuyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, 19 öğrencisi ile birlikte bu önemli etkinlikte yer almanın heyecanını yaşıyor.

"TEKNOFEST, sadece bir festival değil, aynı zamanda gençlerimizin kariyer hedeflerine ulaşmalarında büyük bir platform sunmaktadır"

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir konu hakkında yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde aldıkları eğitimler sayesinde gösterdikleri üstün başarıları ile bu festivale katılmaya hak kazandılar. Onların azmi ve çalışkanlığı, geleceğin teknoloji liderleri olmaları için atılan önemli bir adım. TEKNOFEST, sadece bir festival değil, aynı zamanda gençlerimizin kariyer hedeflerine ulaşmalarında büyük bir platform sunmaktadır" dedi.

"Gençlerimizin gelecekte teknoloji alanında daha büyük başarılara imza atmalarını desteklemeye devam edeceğiz"

İl Müdürü Yasin Özdemir açıklamasının devamında; "Bu yılki etkinlikte Bilecik'i en iyi şekilde temsil etmek için heyecanla yola çıkıyoruz. Gençlerimiz, festival boyunca hem yarışmalara katılacak hem de birbirinden değerli etkinliklere dahil olma fırsatı bulacaklar. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, gençlerimizin gelecekte teknoloji alanında daha büyük başarılara imza atmalarını desteklemeye devam edeceğiz. Gençlerimizin sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel gelişimlerinde her daim yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Bu tür organizasyonlar, gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri, yeni arkadaşlıklar kurmaları ve ulusal düzeydeki başarılarını sergilemeleri için büyük bir fırsat sunmaktadır. Gençlerimize bu yolculukta başarılar diliyor, festivalde edinecekleri deneyimlerin onların gelecekteki projelerine ilham kaynağı olmasını umuyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK