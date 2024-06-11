Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı Kurban Bağışı Yaptı

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Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, yaptığı kurban bağışı ile örnek oldu.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Gazze'de dağıtılmak üzere kurban vekaletini Bilecik Türk Kızılay Şubesine teslim etti. Yaptığı bağış ile örnek davranışta bulunan Komutan Bakıcı, vekaletin hayırlara vesile olmasını ve Gazze'de yaşanan savaşın son bulmasını diledi. - BİLECİK