Bilecik'in Yeni Emniyet Müdürü Göreve Başladı - Son Dakika
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Bilecik'in Yeni Emniyet Müdürü Göreve Başladı

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Hakan Yılmaz, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı, halkın huzur ve güvenliğini sağlayacak.

09.12.2024 15:04
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Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Hakan Yılmaz göreve başladı. Yılmaz, "Bilecik halkının en iyi şekilde, en huzurlu şekilde yaşamasını sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığınınkararı doğrultusunda Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Hakan Yılmaz, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Beyti Kalaycı'dan görevi devraldı.

Kalaycı, devir teslim töreninde yaptığı konuşmasında, "Bingöl iline atanmam dolayısıyla bir yirmi iki devre arkadaşım Hakan Yılmaz devrettim. Bilecik halkına duyurulmasını istiyorum, biraz acele gitmek zorunda kalıyoruz. Birçok insanla görüşemedik, tüm halkımıza ben hakkımı helal ediyorum onlar da helal etsinler. Her zaman Bingöl'de kapımız açık. Tüm Bilecikliler gelebilirler, bir dertleri bir sıkıntıları olursa elimizden gelen her türlü yardımı yapacağımızı bilmenizi isterim. Devre arkadaşımın bu görevde benden daha başarılı olacağını, daha iyi şeyler yapacağına olan inancım tam. Kendisine başarılar diliyorum, hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"Halkımızın her türlü hizmetine koşacağız"

Kalaycı'dan görevi devralan Yılmaz ise şunları ifade etti:

"Beyti Müdürüm gerçekten Bilecik'te çok güzel işlere imza attı. Halk ile bütünleşti, sevgisini kazandı. İnşallah gittiği Bingöl ilinde de bu teveccühü bu sevgiyi kazanacağına, orada çok daha iyi görevler yapacağına benim de güvenim tam. Allah yolunu açık etsin, Allah mahcup etmesin, ayağına taş değmesin.

Sonuçta burada güzel işlere imza attı. Bizler de Allah'ın izniyle inşallah bu bayrağı devraldık. Bu görevi onun bıraktığı yerden daha iyi yerlere taşımak için elimden geleni yapacağım. Bizler biliyorsunuz Sayın Bakanımızın suçla mücadelede tüm Türkiye'de önemli işlere imza atıyor. Biz de Bilecik'te yedi yirmi dört çalışarak, halkımızla bütünleşerek halkımızın hizmetinde olarak inşallah burada suçla mücadele edip, halkımızın huzurunu, güvenini en iyi şekilde sağlayacağız.

Onların yedi yirmi dört her türlü hizmetine koşacağız. İnşallah sizlerin huzuru, asayişi için elimizden geleni yapacağız. Bizler güçlü bir teşkilatız Emniyet teşkilat olarak. Allah'ın izniyle bu güçlü teşkilatımızı, sayın valimizin önderliğinde ve diğer kurum müdürlerimizle birlikte beraber bir olarak inşallah burada güzel hizmetler yapıp Bilecik halkının en iyi şekilde, en huzurlu şekilde yaşamasını sağlayacağız. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Allah utandırmasın Sizler de buradaki vatandaşlarımızla, Bilecikli hemşerimizle, en güzel şekilde  geleceğe umutla, ışıkla gideceğiz inşallah. Hayırlara vesile olur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bilecik'in Yeni Emniyet Müdürü Göreve Başladı - Son Dakika

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