Bilecik Kent Konseyi\'nde Yeni Başkan Seçildi

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Bilecik Kent Konseyi 4. Olağan Seçim Genel Kurulunda yapılan oylamada Hakkı Aynur yeni başkan olarak seçildi.

Kent Konseyi toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, Bilecik Kent Konseyi Eski Başkanı Seyfi Özgen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeler katıldı. Gerçekleştirilen seçimlerde Hakkı Aynur Bilecik Kent Konseyi Başkanlığı görevine seçildi.

"Kent Konseyimizi desteklemeye devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da katıldığı seçim ile ilgili yaptığı paylaşımda; "Bilecik Kent Konseyi 4. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısına konseyimizin değerli üyeleriyle birlikte katıldık. Kent Konseyi Başkanı seçilen Hakkı Aynur ve yönetimini kutluyorum. Şehrimizi ortak akılla hep birlikte yönetmeye ve çok sesliliğin temsilcisi Kent Konseyimizi desteklemeye devam edeceğiz. Önceki dönem Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen'e çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK