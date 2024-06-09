Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Öğrencilerin Hazırladığı 36 Proje Sergide

Yerel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından hazırlanan 36 proje, sergide katılımcılar ile buluştu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü son sınıf öğrencilerinin hazırladığı 36 proje, Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi Dursun Fakih Salonu'nda düzenlenen sergide katılımcılarla buluştu. Dezavantajlı grupları hedef alan, çevreci, engelli dostu, kent kültürünü görünür kılan, gençlere yaşam alanları açan, yaşlılar, bebekler ya da sınavlara hazırlanan öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleyen, sosyal sorunları tanımlayan ve çözüm üreten projeler katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, sergiyi gezerek öğrencilerin Sosyal Hizmet Ortamlarında Blok Uygulama II dersi kapsamında hazırladıkları projeleri inceledi ve öğrencilerden projeler hakkında bilgiler aldı. Projelerin e-kitapçık haline getirilerek erişime açılabileceğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, her bir proje için değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gül Karahan Çoban, Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Gizem Çelik Özkan ve Dr. Öğr. Üyesi Hacer Taşkıran Tepe yürütücülüğünde hazırlanan projeler, üniversitede verilen eğitimin çok yönlü, bilime ve topluma katkı sağlayan yapısının göstergelerinden biri oldu.

Sergiye; Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın yanı sıra Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İrfan Güzel, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aslı Akdeniz Kudubeş ve Doç. Dr. Ümit Kahraman, dış paydaşlar olan kuruluş müdürleri ve personeli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK