Bilecik Takımı TEKNOFEST 2025'te Finale Kaldı

13.08.2025 11:56
Griffin-BİLECİK GM takımı, yerli İHA ile orman yangınlarını erken tespit edecek projeyle finale geçti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinden oluşan "Griffin-BİLECİK GM" takımı, geliştirdikleri yerli İHA sistemiyle TEKNOFEST 2025'te finale kaldı.

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın Afet Yönetimi kategorisinde yarışan takım, "Orman Yangınlarının Erken Tespiti ve Yetkililere Anlık Bildirim Sağlayan Otonom İHA Sistemi" projesiyle dikkat çekti. 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek final etabında yarışacak olan ekip, orman yangınlarıyla mücadelede kritik rol oynayabilecek yerli bir çözüm geliştirdi. Proje kapsamında geliştirilen insansız hava aracı, önceden belirlenen güzergahlarda otonom olarak devriye uçuşları gerçekleştiriyor ve yangınları erken aşamada tespit ederek yetkililere anlık bildirim sağlıyor. Tamamen özgün şekilde geliştirilen uçuş kontrol kartı ve yerli üretim bileşenleriyle dikkat çeken sistem, yangınla mücadelede teknolojik bir atılım olarak değerlendiriliyor.

Proje, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Türkmen danışmanlığında yürütülüyor. Takım kaptanı Muhammet Ali Çiçek, uçuş kontrol kartının şematik tasarımı ve kodlamasından sorumlu. Takım üyelerinden Okan Vatansever mekanik tasarım ve kodlama; Noraldim görüntü işleme ve haberleşme; Mehmet Can Ayğahoğlu PCB ve şematik tasarım; Abdallah Altakroori kontrol algoritmaları; Harun Aksu ise görüntü işleme görevlerini üstleniyor. 'Milli güç, yerli üretim, yeşil gelecek' mottosuyla Ekim 2024'te çalışmalarına başlayan Griffin-BİLECİK GM takımı, yangınla mücadeleye yerli ve etkili bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı " TEKNOFEST 2025'te Türkiye'yi temsil edecek projeler arasında yer almaya hak kazanan öğrencilerimize başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

