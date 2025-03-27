Bilecik'te 4 Bin Kişi İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te 4 Bin Kişi İftar Sofrasında Buluştu

Bilecik\'te 4 Bin Kişi İftar Sofrasında Buluştu

Bilecik Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında 4 bin vatandaş bir araya gelerek Ramazan coşkusunu paylaştı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, iftar öncesi yaptığı konuşmada adalet ve huzur dileğinde bulundu.

27.03.2025 10:46  Güncelleme: 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında 4 bin vatandaş, aynı sofrada iftar yapmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da eşi Berat Subaşı ile birlikte iftar programına katılarak, vatandaşların iftar sevincini paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Özdemir, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı iftar programında Başkan Subaşı vatandaşları selamlayarak, kadir gecesi ve ramazan bayramını kutladı.

"Bu sofraların kurulmasında emeği olan sanayici ve iş adamlarına çok teşekkür ediyorum"

İftar öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Subaşı, "Bin aydan daha hayırlı bu kadir gecesinde sizlerle birlikte olmaktan ve ekmeğimizi paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Bütün çalışma arkadaşlarım sizler için bu masaları açtılar. Belediyemizde çalışan mimarımızdan atölye çalışanlarına kadar birçok kişi burada bu sofrayı sizler için hazırladı. Ramazan ayını hep birlikte huzur içinde geçirdik. Elbette ki daha adaletli ve huzurlu günleri dilemeden edemiyoruz. Umuyorum artık ülkemize daha adaletli daha aydınlık, hak ve hukuk çerçevesinde günler gelsin. Şimdiden her birinizin ramazan bayramını kutluyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sofraların kurulmasında çok değerli sanayicilerimiz ve hayırseverlerimiz var. Bir ay gün boyunca bu sofraların kurulmasına destek sundular. Onlara da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklarla da sohbet eden Başkan Subaşı, alandaki vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi, Bilecik Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, bilecik, Subaşı, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te 4 Bin Kişi İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
CHP Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

14:14 CHP Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
13:51 İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
13:50 CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
13:26 Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
12:04 Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
22:59 NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa’nın güvenliği düşünülemez NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa'nın güvenliği düşünülemez
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:21 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
21:36 Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
21:26 Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
21:11 Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 14:35:47. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te 4 Bin Kişi İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement