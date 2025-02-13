Bilecik'te Depremzedelere Yardım Kampanyası - Son Dakika
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Bilecik'te Depremzedelere Yardım Kampanyası

Bilecik\'te Depremzedelere Yardım Kampanyası

Bilecik İl Müftülüğü, deprem bölgesindeki cami ve Kur'an kursları için yardım kampanyası başlattı.

13.02.2025 11:35
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Bilecik İl Müftülüğü 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan cami ve Kur'an kursları için bir yardım kampanyası düzenlendi.

Kayıboyu Camii Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek de katıldı. Müftü Dilek, konuşmasında deprem bölgesindeki cami ve Kur'an kurslarının yeniden imar edilmesinin önemine vurgu yaparak, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyip dua etti.

Müftü Dilek "Bugün burada, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güzel örneklerinden birini sergilemek, deprem bölgesindeki cami ve Kur'an kurslarımızın yeniden imarı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizler, inancımız gereği imar etmeyi, ihya etmeyi ve paylaşmayı esas alan bir medeniyetin mensuplarıyız. Ecdadımız, fethettiği beldelerde ilk olarak camiler ve ilim merkezleri inşa etmiş, şehirleri bu ruhla şekillendirmiştir. Bugün de bizlere düşen, bu değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.

"Cami, müminin evidir, Kur'an kursları, ilim ve irfan yuvasıdır

Dilek, açıklamasına devam ederek; "Deprem bölgesinde cami ve Kur'an kurslarının yeniden inşası, sadece bir bina yapmak anlamına gelmemektedir. Bu, umudu yeniden yeşertmek, manevi hayatımızı yeniden ihya etmek demektir. Oradaki kardeşlerimizin gönüllerine dokunmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek demektir. Çünkü cami, müminin evidir, Kur'an kursları, ilim ve irfan yuvasıdır. Bugün burada başlattığımız yardım kampanyası, sadece maddi bir destek değil, aynı zamanda kardeşlik bağlarımızın ne kadar güçlü olduğunun da bir göstergesidir. Bizler, imanımız ve vicdanımız gereği bu sorumluluğu omuzlarımızda taşıyoruz. Dualarımızla, desteklerimizle, imkanlarımız ölçüsünde katkılarımızla bu yaraları birlikte saracağız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Depremzedelere Yardım Kampanyası - Son Dakika

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