Bilecik\'te Orman Yangınlarına Anında Müdahale

Gölpazarı ve Osmaneli'ne bağlı köylerde çıkan orman yangınları Bilecik'teki bütün kurum ve kuruluşları seferber ederken, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın yangına müdahale koordinasyonunda ortaya koyduğu gayret takdir topladı.

Yangının ilk saatlerinde bu yana Bilecik Belediyesi'ne bağlı araç ve ekipleri harekete geçiren Başkan Subaşı, çevre il, ilçe ve büyükşehir belediyeleriyle iletişim kurarak, yangına müdahalede ekip ve ekipman desteğinin sağlanmasını kolaylaştırdı. Yangın yerinden yaptığı canlı yayın bağlantılarıyla havadan söndürme araçlarının yangına müdahale edilmesini hızlandıran Başkan Subaşı'nın gayreti takdir topladı.

Çevre büyükşehirlerden onlarca araç ve yüzlerce personel sahada görev aldı

Başkan Subaşı'nın çevre şehir belediye başkanları ve ilgili birim amirleriyle kurduğu iletişim sayesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 5 söndürme aracı ve onlarca personel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden söndürme aracı, tanker, arazöz, öncü ekip araçlarından oluşan 15 adet araç ile 25 personel, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 söndürme aracı, bir adet arazöz ve bir adet tanker yanı sıra onlarca çalışan katılırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi'nden de onlarca araç ve personel orman yangınlarının söndürülmesinde faaliyet gösterdi.

Başkan Subaşı yangın sonrasında da vatandaşları yalnız bırakmadı

Yangının ilk gününden bu yana sahadaki gelişmeleri takip eden Başkan Subaşı, yangın sonrasında vatandaşların birçok alandaki ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde birimlere talimatlar verdi. Başta sıcak yemek, su olmak üzere köy sakinleri ve söndürmede görev alan personelin yalnız bırakılmadığı çalışmalarda ayrıca vatandaşlara ait ahır ve kullanım alanlarında da gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Vatandaşların acil ihtiyaçları karşılandı sokak hayvanları yalnız bırakılmadı

Yangından etkilenenler için Sosyal Destek Hizmetleri ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarının seferber edildiği çalışmalarda köy sakinlerine sıcak yemek ikramı yanı sıra kişisel eşya temini, çocuk ve kadınlar için ihtiyaç malzemelerinin temini sağlandı. Kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarının da tedavi edilerek, mama ve su verildiği çalışmalar kapsamında ayrıca gerekli yaşam alanlarında bakım ve onarım çalışmaları yerine getirildi. - BİLECİK