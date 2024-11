Bilecik\'te Zabıta Ekiplerinden Kasap Denetimleri

Yerel

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kette faaliyet gösteren kasaplar ile alışveriş merkezlerindeki kasap reyonlarında denetim gerçekleştirdi.

Halkın sağlığı için görevini 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren Zabıta Müdürlüğü görevlileri, yaptıkları denetimlerde birçok başlıkta kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde başta kasaplarda ruhsat, evrak kontrolünün yanı sıra; satışa sunulan et ve et ürünlerinin uygunluğu kontrol edildi. İşyeri genel temizliği ile birlikte et ve ürünlerin saklanma ve muhafaza şartlarını kontrol eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Vatandaşların sağlığı açısından önem arz eden tüm alanlarda denetimlerin devam edeceği bilgisini veren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaları ve bu konuda oluşabilecek olumsuz durumlara karşı 153 Alo Zabıta hattının aranması gerektiğini belirtti. - BİLECİK