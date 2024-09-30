Bilecik ve Rodopi Kardeş Şehir Oldu

Yerel

Bilecik Belediyesi ile Bulgaristan'a bağlı Rodopi Belediyesi, imzalanan protokol kapsamında kardeş şehir oldu.

Hazırlanan kardeş şehir protokolü, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile Rodopi Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Plovdiv Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı, Rodopi muhtarları, Bultiş İş Adamları Derneği ve Eskişehir Rumeli İş Adamları Derneği üyelerinin olduğu programda imzalandı.

"İki şehir olarak her alanda yardımlaşma içinde olacağız"

Gerçekleştirilen kardeşlik protokolü hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Subaşı, "Bilecik ve Rodopi, Rodopi Belediyesi ile imzaladığımız işbirliği anlaşması ile kardeş şehir oldu. Rodopi Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Plovdiv Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı, Rodopi muhtarları, Bultiş İş Adamları Derneği ve Eskişehir Rumeli İş Adamları Derneği'nin katılımlarıyla gerçekleşen görüşmede imzalanan işbirliği anlaşmasının şehirlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan programları kapsamında ayrıca Plovdiv Başkonsolosu, Plovdiv Ticari Ateşesi, Edirne Ticaret Odası Başkanı, Kıbrıs Ticaret Odası Başkanı, Rumeli ERİAD Başkanı, Edirne Rumeliler Derneği Üyeleri, Bulgaristan İş Adamları Derneği Üyeleri ve Rodopi Belediyesi temsilcileri bir araya geldi. - BİLECİK