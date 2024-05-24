Bingöl\'de 33 asker şehit edilen terör saldırısı anıldı

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Bingöl'de 24 Mayıs 1993'te bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen silahsız ve sivil 33 asker, düzenlenen törenle anıldı.

24 Mayıs 1993'te acemi birliklerini tamamlayıp Malatya'daki toplanma merkezine geçerek usta birliklerine gitmek için yola çıkan sivil ve silahsız 33 er, Bingöl- Elazığ karayolunda bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülüp şehit edilmişti. Yolları kesilerek şehit edilen 33 asker için hain saldırının yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Çelenk sunumu, manga atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, terör örgütlerinin hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklarının altını çizdi. Vali Usta, "Malumunuz ülkemiz özellikle 90'lı yıllarda terör illeti ile yoğun gündemler yaşadı. Güvenliğimizin teminatı Mehmetçiğimizi, güvenlik güçlerimizi, korucularımızı, gencecik evlatlarımızı, sivil vatandaşlarımızı bu süreçte şehitlik mertebesi ile ebediyete uğurladık. Bu topraklarda ezanın dinmemesi ve ay yıldızlı bayrağımızın özgürce dalgalanması için terörle mücadelede büyük acılar yaşadık, maddi ve manevi kayıplara uğradık. Birileri devletimizin dirliğini ve düzenini, aziz milletimizin huzur ve refahını baltalamak istedi. Birileri milletçe yürüdüğümüz muasır medeniyetler hedefinden bizleri döndürmek ve kaos yüklü konularla meşgul olup zamanın ruhunu ıskalamamızı istedi. Ancak binlerce yıllık geleneği ile devletimiz ve basiretli duruşu ile aziz milletimiz bu alçaklara asla geçit vermedi. Güvenlik güçlerimizin olağanüstü gayretleri, tavizsiz duruşları ve aziz milletimizin koşulsuz destekleriyle bugün artık bitme noktasına gelen bölücü terör örgütü bu topraklarda hain emellerine ulaşamadı ve asla ulaşamayacaktır" dedi.

Bingöl 586 şehit verdi

Bingöl'ün bölücü terör örgütünün sözde 'eyalet' olarak tanımladığı 5 bölgenin kesiştiği bir coğrafyada bulunduğundan örgütün burada daima açılım yapmak, taraftar kazanmak ve etkin olmak istediğini aktaran Vali Usta, "Ancak vatansever Bingöl halkı bu çağrıya asla icabet etmemiş; örgütün kepenk kapatma, hendek kazma gibi eylemlerine katiyen prim vermemiştir. Bingöl halkında istediği ilgiyi göremeyen örgüt, bu nedenle en sansasyonel eylemlerini Bingöl'de gerçekleştirmiştir ki, bunlardan biri de 33 askerimizin şehit edilmesidir. Örgüt bu eylemle Bingöl'ü terörle ilişkilendirmeyi ve örgütün kalesi gibi göstererek bu doğrultuda bir algı oluşturmayı amaçlamıştır. Asker, polis, güvenlik korucusu ve sivil olmak üzere bugüne kadar 586 şehit veren Bingöl'ümüz dik duruşu ile terörle arasındaki mesafeyi net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu vesileyle kıymetli Bingöl halkına bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Vahap Baysal ise, "Bugün, burada sivil ve savunmasız olan 33 askerimizin haince, alçakça, kalleşçe araçlarından indirilerek şehit edilmelerinin 31'inci yıl dönümü münasebetiyle toplanmış bulunmaktayız. Elbette hepimiz biliyoruz ki şehitler vurulunca değil, unutulunca ölürler. İşte bu bilinç ve duyguyla bizler her yıl 24 Mayıs'ta burada şehitlerimizi unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı tüm dünyaya haykırmak, onları saygıyla yad edip, aziz hatıraları önünde eğilmek maksadıyla toplanıyoruz. Bingöl halkı ve Bingöl'de görevli devlet yetkililerimiz, şehitlerimiz ve kıymetli aileleri ile değerli gazilerimize daima sahip çıkmış ve bundan sonra da ne pahasına olursa olsun sahip çıkmaya devam edecektir. Zira Bingöl halkı ve bürokrasisi geçmişten bugüne terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin daima karşısında durmuş, emellerine ulaşmamaları için halk ile devlet el ele mücadele vermiş ve emin olun ki bu yolda arzulanan sonuca ulaşılmıştır. Bundan sonra da büyük bir azim ve kararlılıkla tüm terör örgütlerine karşı durulacak, bıkmadan usanmadan mücadeleye devam edilecektir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şehitlerine anıtına karanfil bırakıldı. Programa Vali Ahmet Hamdi Usta'nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve kurum amirleri katıldı. - BİNGÖL