Bingöl'de Yerinde Dönüşüm Projesi Başarıyla İlerliyor - Son Dakika
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Bingöl'de Yerinde Dönüşüm Projesi Başarıyla İlerliyor

Bingöl\'de Yerinde Dönüşüm Projesi Başarıyla İlerliyor

Bingöl'de depreme dayanıklı 196 ev tamamlanarak sahiplerine teslim edildi, 1 milyar lira destek sağlandı.

23.11.2024 10:43
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Bingöl'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Yerinde Dönüşüm Projesine bin 809 yapıyla ilgili başvuru kabul edilirken, ruhsatı veya inşaat izni alınan 553 yapıdan 196 müstakil evin yapımı tamamlandı.

Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de muhtemel afetlere karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Bingöl Valiliği koordinesinde çalışmalar yürütülüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen illerden biri olan Bingöl'de hasar tespit çalışması yapıldı. Depreme dayanaksız olduğu tespit edilen yapılar için vatandaşlara evlerini yeniden inşa edebilmeleri için Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında hibe ve faizsiz kredi seçeneği sunuldu. Bu çerçevede bin 759'u konut, 50'si ticari olmak üzere bin 809 yapıyla ilgili başvuru kabul edildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce proje desteği verilen evlerin inşasına yüklenici firmalar tarafından başlanırken, il genelinde kırsalda yapımı tamamlanan tek veya iki katlı 196 müstakil ev hak sahiplerine teslim edildi. Bingöl genelinde yürütülen 'Yerinde Dönüşüm Projesi' kapsamında bugüne kadar yapılan ödeme desteğinin ise yaklaşık 1 milyar lira olduğu ifade edildi.

"Depreme dayanıklı evler inşa ediliyor"

Yerinde dönüşüm projesi kapsamında depreme dayanıklı evlerin inşa edildiğini ifade eden Bingöl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsa Gülgür, "2023 depreminden sonra ağır ve orta hasarlı binalarımızın yerinde dönüşüm projesi kapsamında toplamda Karlıova ilçesinde 13, Genç'te 118, Adaklı'da 14, Kiğı'da 13, Yayladere'de 6, Solhan'da 86 ve merkezde 337 olmak üzere 587 bağımsız bina yapımıza inşaat izni almış durumdayız. Bunlarında 196'sı tamamlanmış ve vatandaşlarımıza teslim edilmiş durumda. Bu yapılarımızda iskana tabi oldukları için hepsi depreme dayanıklı ve depreme dayanıklı bölgelerde radya temel üzerinde yapılmıştır. Bununla beraber soğuk bir bölgede yaşamamız hasebiyle de dış cephe imalatları da buna göre yapıldı. Biz bu yerinde dönüşüm projesi kapsamında vatandaşlarımıza bakanlık olarak 750 bin geri ödemesiz 750 bin lirası hibe olmak üzere, 750 bin lira da 2 yıl geri ödemesiz toplamda 10 yıl sıfır faizle kredi vermekteyiz. Bu projemiz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından uygulanmakta olup finansman kaynağı da Kentsel Dönüşüm Başkanlığı verilmekte ve herhangi bir ödeme sıkıntısı da yaşanmamaktadır" dedi.

"Evlerimize kavuştuğumuz için çok mutluyuz"

Verilen destekle yeni evlerine kavuştukları için çok mutlu olduklarını ifade eden Mehmet Zahar Genç, "Evlerimize kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Daha önceleri harabeye dönmüştü. 2023 depremi olduğu zaman daha da kötü oldu evlerimiz. Evlerimize kavuştuk ve Allah devletimizden razı olsun. Bize bir kısım hibe ettiler bir kısımda yavaş yavaş ödeyeceğiz buda bizim için iyi oldu. Yapılan yapılar da hem genişliği hem metrekaresi olmak üzere çok güzel olmuş. Devletimize bize bu imkanları sağladıkları için minnettarız" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl'de Yerinde Dönüşüm Projesi Başarıyla İlerliyor - Son Dakika

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