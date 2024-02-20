Bingöl Üniversitesinde Yabancı Öğrenciler Kayak Merkezinde Eğlendi

Bingöl Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler Hesarek Kayak Merkezi'nde dolu dolu bir gün geçirdi. Öğrencilerin birçoğu ilk defa kar görürken birçoğu da ilk kez kayak tesisine gitti.
Bingöl Üniversitesinde 40 ülkeden yaklaşık bin yabancı uyruklu öğrenci eğitim öğretim görüyor. Sudan, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Irak, Mısır, Lübnan, Nijerya, Dubai gibi birçok ülkeden Bingöl Üniversitesini tercih eden öğrenciler, Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak'ın jestiyle Hesarek Kayak Merkezi'ne getirildi.
Öğrencilerin çoğu ilk defa kar görürken birçoğu da ilk defa kayak merkezine geldi. Yabancı öğrenciler, kayak merkezinde dolu dolu bir gün geçirdi. Öğrencilerle kayak merkezine giden Rektör Çapak da kayarak onlara eşlik etti.
"Üniversitemiz artık sadece ulusal değil, uluslararası bir üniversite"
Bingöl Üniversitesi'nin uluslararası bir üniversite olduğunun altını çizen rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, "Üniversitemiz artık sadece ulusal değil, uluslararası bir üniversite. 40 ülkeden bin civarında yabancı öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizi biz Bingöl üniversitesine kazandırırken yada kendileri Bingöl'ü tercih ederken sadece eğitim, öğretim ile yetinmiyoruz aynı zamanda kültürel faaliyetler de yürütüyoruz. İlimizin tanıtımını sağlamaya çalışıyoruz. Mezun olduktan sonra ilimizin ve ülkemizin gönüllü elçileri olacaklar" dedi.
Birçok öğrencinin ilk defa karla buluştuğunu aktaran Çapak, "Hesarek Kayak Merkezi'nde öğrencilerimizle beraberiz. İlk defa karla buluşanlar var, buraları görenler var. Güzel bir etkinlik ortamı var. Mutlu bir gün geçiriyorlar" diye konuştu.
Sudan'da kar yağmadığını ve ilk defa Bingöl'de kar gördüğünü söyleyen öğrenci, "Siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyorum. Sudan'da kar yağmıyor, burada gördüm. Kar çok yağıyor. Buraya geldik arkadaşlarla, çok beğendik. Bingöl çok güzel bir şehir" dedi.
Sudanlı olan diğer bir öğrenci, "İki yıldır Bingöl'deyim. Kayak tesisine ilk defa geliyorum. Burası çok eğlenceli bir yer, herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel fotoğraflar çektik" şeklinde konuştu.
Suudi Arabistan'dan gelen öğrenci ise, ilk defa kar gördüğünü ve çok mutlu olduğunu söyledi.
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