Binlerce kişi Kurban Bayramı namazı için Ayasofya'yı Kebir Camii'ne akın etti - Son Dakika
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Binlerce kişi Kurban Bayramı namazı için Ayasofya'yı Kebir Camii'ne akın etti

09.07.2022 06:17

Binlerce kişi Kurban Bayramı namazı için Ayasofya'yı Kebir Camii'ne akın etti Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Ayasofya'yı Kebir Camii'ne akın etti.

Binlerce kişi Kurban Bayramı namazı için Ayasofya'yı Kebir Camii'ne akın etti

İSTANBUL - Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Ayasofya'yı Kebir Camii'ne akın etti. Namazdan önce camiinin içi dolarken, içeriye giremeyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadleriyle avluda bayram namazını eda etti.

Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş Ayasofya'yı Kebir Camisi'ni doldurdu. Sabah namazı ile birlikte artmaya başlayan Ayasofya'yı Kebir Camisi'ndeki kalabalık, bayram namazı saatinin yaklaşmasıyla avluya taştı. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden Ayasofya'yı Kebir Camisi'ne gelen vatandaşlar avluyu ve çevresini tamamen doldurdu.

Binlerce vatandaş Ayasofya'yı Kebir Camisi'ne akın etti

Kurban Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inde kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başladı. Kısa sürede caminin içi dolarken, içeriye sığmayan vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeler ile Ayasofya Meydanı'nda bayram namazını kıldı.

Camiye giden çeşitli bölgelerde kurulan güvenlik noktalarında da yoğunluk oluştu.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Binlerce kişi Kurban Bayramı namazı için Ayasofya'yı Kebir Camii'ne akın etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binlerce kişi Kurban Bayramı namazı için Ayasofya'yı Kebir Camii'ne akın etti - Son Dakika
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