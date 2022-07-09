Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş Ayasofya'yı Kebir Camisi'ni doldurdu. Sabah namazı ile birlikte artmaya başlayan Ayasofya'yı Kebir Camisi'ndeki kalabalık, bayram namazı saatinin yaklaşmasıyla avluya taştı. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden Ayasofya'yı Kebir Camisi'ne gelen vatandaşlar avluyu ve çevresini tamamen doldurdu.

İSTANBUL - Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Ayasofya'yı Kebir Camii'ne akın etti. Namazdan önce camiinin içi dolarken, içeriye giremeyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadleriyle avluda bayram namazını eda etti.

Kaynak: İHA

Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Binlerce kişi Kurban Bayramı namazı için Ayasofya'yı Kebir Camii'ne akın etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.