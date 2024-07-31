İran\'da suikasta kurban giden Hamas lideri için Konya\'da gıyabi cenaze namazı kılındı

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İran'ın başkenti Tahran'da İsrail tarafından düzenlenen suikastla katledilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye için Konya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sultan Selim Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına; AK Parti Konya milletvekilleri Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Mustafa Hakan Özer, Selman Özboyacı, Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Namaz öncesinde ve sonrasında Mevlana Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, tekbir getirerek "Kahrolsun İsrail" sloganları attı. Namazın ardından İsmail Heniye ve Filistin halkı için dua edildi.

Büyük buluşma 3 Ağustos'ta Mevlana Meydanı'nda

Konya'da 3 Ağustos Cumartesi günü saat 17.30'da Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto etmek için büyük bir buluşma organize edilecek. Şehit İsmail Heniye, geçtiğimiz gün İslam dünyasına bir çağrı yaparak, 3 Ağustos Cumartesi günü İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve insanlık dışı muamelelerini lanetlemeye davet etmişti. - KONYA