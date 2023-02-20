Bir ailenin çaresizliği: Depremin ardından bulamadıkları yakınlarını 15 gündür arıyorlar - Son Dakika
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Bir ailenin çaresizliği: Depremin ardından bulamadıkları yakınlarını 15 gündür arıyorlar

20.02.2023 15:21

Bir ailenin çaresizliği: Depremin ardından bulamadıkları yakınlarını 15 gündür arıyorlar Geriye kalan tek şey enkazda buldukları resim albümü oldu Taşkın ailesi çocuklarının ölüsünü ya da dirisini bulmak istiyor Nevşehir'de yaşayan Taşkın ailesi, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş...

Bir ailenin çaresizliği: Depremin ardından bulamadıkları yakınlarını 15 gündür arıyorlar

Geriye kalan tek şey enkazda buldukları resim albümü oldu

Taşkın ailesi çocuklarının ölüsünü ya da dirisini bulmak istiyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yaşayan Taşkın ailesi, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'da kaybettikleri yakınlarına 15 gündür ulaşamıyor. İlk günden itibaren yıkılan binanın enkazında nöbet tuttuklarını söyleyen Taşkın ailesi, evlatlarından geriye sadece enkazda buldukları resim albümü kaldığını söyledi.

Depremin vurduğu illerin başında gelen Hatay'da, Güzelburç Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde bulunan İlke Apartmanında ikamet eden Mustafa Kılıç eşi Hasret Kılıç ve kızları Asel Kılıç (4)'dan 15 gündür haber alınamıyor. Hasret Kılıç'ın Nevşehir'de yaşayan ailesi evlatlarının biran önce ölü ya da diri bulunmasını istiyor.

"Enkaz iki defa aktarıldı"

Kızlarının, damatlarının ve torununun biran önce bulunmasını isteyen gözü yaşlı anne Hatice Taşkın "Bizde oraya gittik. 6 gün boyunca enkaz başından hiç ayrılmadık. Çok bekledik enkaz başında, ordalar mı diye, ama çıkmadılar. Enkaz kayıp olan yakınlarımız bulunsun diye iki defa aktarıldı, yine de çıkmadı. İnşallah gelecek güzel haberleri bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Hastanelerin yoğun bakımlarına kadar gezdik"

Depremde ablasını, eniştesini ve yeğenini kaybettikleri söyleyen Buse Taşkın da, "Hastanelerin yoğun bakımlarına kadar gezdik. Bilinçlerini kaybetme ihtimaline karşı belki bir gören, duyan olur diye fotoğraflarını her yerde yayınlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Ablam 4 aylık hamileydi"

Ablasının 4 aylık hamile olduğunu ve ikiz bebek beklediklerini söyleyen Taşkın, "Şu ana kadar hiçbir hastane kaydını rastlamadık. Belki hastane kaydı da tutulmamış olabilir. AFAD ekipleri iki üç kere köpeklerle de arama yaptılar. Ama bir sonuç alamadık. Yangından dolayı bina çok kötü durumdaydı. Yangın uzun süre söndürülemedi. Bizler enkazın başından bir an olsun hiç ayrılmadık. İnşallah bir hastanedelerdir" diye konuştu.

"Çıkan cesetler tanınmayacak durumdaydı"

Enkazdan çıkan cesetlerin çoğunun yanmış ve teşhis edilebilir durumda olmadığını söyleyen Taşkın "Enkaz başında bekleyen aileler çıkan cesetleri, kolundaki ve ya boynundaki takılardan tanımaya çalıştılar. Şu ana kadar o binada 25 kişiye ulaşılamıyor. Hiçbir şekilde kayıtları yok. Ailece DNA kaydı verdik. Bu kayıtlardan da bir haber çıkmadı. Kimsesizler mezarlığına bile baktık. Şu ana kadar 25 kişiye dair bir kayıt yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bir ailenin çaresizliği: Depremin ardından bulamadıkları yakınlarını 15 gündür arıyorlar - Son Dakika

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