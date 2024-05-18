Bir yıldır veri alınamayan puhu kuşuna ulaşıldı - Son Dakika
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Yerel

Bir yıldır veri alınamayan puhu kuşuna ulaşıldı

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Iğdır'da 2022 yılında kuş halkalama çalışmalarında yakalanan ve uydu vericiyle takibe alınan daha sonra da izi kaybedilen puhu kuşuna yeniden ulaşıldı. Rehabilitasyon merkezinde yaklaşık iki ay süren tedavi sürecinin ardından puhu, Kuzey Doğa Derneği yetkilileri tarafından tekrar uydu vericisi takılarak doğal ortamına geri bırakıldı.

18.05.2024 12:35
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Bir yıldır veri alınamayan puhu kuşuna ulaşıldı

IĞDIR - Iğdır'da 2022 yılında kuş halkalama çalışmalarında yakalanan ve uydu vericiyle takibe alınan daha sonra da izi kaybedilen puhu kuşuna yeniden ulaşıldı.

Iğdır'da 2022 yılında doğada bilinen en büyük baykuş türü olan ve birçok istilacı türü avlayarak beslenen puhu kuşu, halkalama çalışmaları çerçevesinde kurulan ağlara takılmıştı. Halka ve uydu vericisi takılarak doğaya bırakılan Puhu kuşu, Aras Vadisini takip ederek Sarıkamış'a ulaştıktan sonra yaklaşık bir yıldır veri alınamıyordu. İki ay önce güçten düşmüş halde Kars ilinde bulunan Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bir puhu götürüldü. Yetkililer bakım ve tedavisini yaptığı puhu kuşunun uydu vericisi takılarak halkalanan Puhu olduğu ve vericisinin pilinin bittiğini tespit etti. Rehabilitasyon merkezinde yaklaşık iki ay süren tedavi sürecinin ardından puhu, Kuzey Doğa Derneği yetkilileri tarafından tekrar uydu vericisi takılarak doğal ortamına geri bırakıldı.

Bir yıldır veri alınamayan puhu kuşuna ulaşıldı
Kaynak: İHA

Iğdır, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bir yıldır veri alınamayan puhu kuşuna ulaşıldı - Son Dakika

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