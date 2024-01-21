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Kocaeli'de Yozgatlılar Buluşması: Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
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Kocaeli'de Yozgatlılar Buluşması: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yozgatlılar Büyük Sürmeli Buluşması'nda bir araya gelen Kocaeli'de yaşayan Yozgatlılara hitap etti. Büyükakın, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, sivil toplum kuruluşlarının önemine değindi ve afet zamanlarında birlikte hareket etmenin gücünü vurguladı. Programda ayrıca Yozgat'ın meşhur testi kebabı katılımcılara ikram edildi.

Kocaeli\'de Yozgatlılar Buluşması: Birlik ve Beraberlik Vurgusu
21.01.2024 - 11:38,  Güncelleme: 12:31
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kahramanmaraş depremleri olduğunda biz bunu çok iyi gördük. Bu şehrin güzel insanları yardım olup o bölgeye yağdılar. Kurmuş olduğunuz bu birliktelik, milli mücadele zamanlarında, afet zamanlarında, topyekün seferber olmamız gerektiğinde bizi ayakta tutan gerçek güçtür" dedi.

Kocaeli'de yaşayan Yozgatlılar, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yozgatlılar Büyük Sürmeli Buluşmasında bir araya geldi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan gecede Yozgat'ın meşhur testi kebabı kırıldı ve katılımcılara ikram edildi.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sivil toplum kuruluşları Kocaeli'de sayısız organizasyon düzenliyor. Biz de bu çalışmaları çok önemli bulduğumuz için büyük destek veriyoruz. Kocaeli'de farklı şehirlerden gelen çok sayıda hemşehrimiz yaşıyor. Kendi kültürlerini tanıtmak için hayırlı çalışmalar yapıyor. Hepsi çok kıymetli çalışmalar" dedi.

"Bu şehrin güzel insanları yardım olup o bölgeye yağdılar"

Derneklerin afet ve seferberlik anında organize olabilmek adına çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, "Kahramanmaraş depremleri olduğunda biz bunu çok iyi gördük. Bu şehrin güzel insanları yardım olup o bölgeye yağdılar. Kurmuş olduğunuz bu birliktelik, milli mücadele zamanlarında, afet zamanlarında, topyekün seferber olmamız gerektiğinde bizi ayakta tutan gerçek güçtür. Bu yüzden sivil toplum kuruluşlarını, bu milleti bir arada tutan ve zor zamanların üstesinden gelmek için vazgeçilmez yapılar olarak görmeliyiz. Büyükşehir belediyesi olarak bir arada olun, bir arada kalın diye elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz" ifadelerini kullandı.

" Türkiye, hiçbir vatan evladının kanını yerde bırakmadı"

Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, dünyanın gözü önünde İsrail tarafından bir soykırım uygulandığını dile getirdi. Tipioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, nerede mazlum nerede soykırıma uğrayan bir halk varsa onun yanında olmuştur ve olacaktır. Bugün de yüce devletimiz Gazzelilerin, Filistinlilerin dimdik yanındadır. Türkiye, ne zaman küresel meselelerde söz söylüyorsa, rol alıyorsa başına bir hadise geliyor. Filistin'de takındığımız tavır ortadadır. Türkiye'yi kullandığı aparatlarla, terörle hizaya getirmeye çalışanlar Kuzey Irak'ta 12 vatan evladını şehit ettiler. Ama bilinmelidir ki Türkiye, hiçbir vatan evladının kanını yerde bırakmadı, bırakmayacaktır. Bunun yolu birlikten geçiyor. Bu tür toplantıların da kardeşliğimize, birliğimize katkı vermesini umuyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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