BİRTEK-SEN Başkanı Türkmen’den Tokat’taki işçi direnişine destek

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, tahliye edilmesinin ardından ilk ziyaretini 226 gündür hak mücadelelerini sürdüren Tokat Şık Makas CRS tekstil fabrikası işçilerine gerçekleştirdi. İşçiler ve CHP Belediye Meclis Üyesi Leyla Doğan, Türkmen'i direniş çadırında doğum günü pastasıyla karşıladı. İşçilere seslenen Türkmen, "Ne kadar sürerse sürsün, Şık makas işçileri bitti demeden, biz bitti demeden, bütün haklarımızı almadan bu direniş asla sona ermeyecek" dedi.

BASKILARIN AMACI İŞÇİLERİN GÖZÜNÜ KORKUTMAK

Tutuklanma sürecine ve ülkedeki hak ihlallerine değinen Türkmen, direniş çadırı önünde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Şık Makas direnişinin 226. günü. Şık Makas işçileriyle bir süre ayrı kaldık dediğiniz nedenlerden dolayı. Ama aslında bu süreçte bütün kamuoyu, bütün Türkiye şunu görmüş oldu; biz de bir kere daha anlamış ve daha çok inanmış olduk bu mücadeleye. Bu ülkede çok haksızlık, çok fazla adaletsizlik var. İnsanların, hak arayanların, demokrasi, eşitlik, özgürlük, emeği, doğası ve toprağı için mücadele edenlerin, gerçeği yazan gazetecilerin haksız yere hapsedildiği, hukukun, adaletin, anayasanın ayaklar altına alındığı bir süreç yaşıyoruz. Ama bu süreç aynı zamanda bütün bu baskıların, gözdağı vermelerin, tutuklamaların amaçladığı sonuçlara ulaşamadığını da gösteriyor."

Benim ve benim gibi yüzlerce insanın haksız yere tutuklanmasının asıl amacını hepimiz biliyoruz. Bu ülkede insanlar, işçiler, emekçiler ekmeği, hakları, yaşamı için mücadele edenler korksunlar, çekinsinler, geri çekilsinler diye yapılıyor bu baskılar. 'Bakın örgütlenirseniz, mücadele ederseniz bu düzene, bu saray rejimine, işçilerin canıyla çarkları dönen bu sömürü düzenine karşı çıkarsanız sizin de başınıza bunlar gelebilir' mesajı vermek istiyorlar. Ama işte bakın, 226 gündür Şık Makas işçileri bütün baskılara, engellere rağmen hala hakları, ekmeği ve onuru için mücadele etmeye devam ediyor."

İŞ CİNAYETLERİNİN HESABINI SORDUĞUMUZ İÇİN TUTUKLANDIK

Gaziantep Başpınar başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki iş cinayetlerine dikkati çeken Türkmen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben Antep'te, Başpınar'da ve Türkiye'nin her yerinde patronların kar hırsı yüzünden her yıl iş cinayetlerine kurban giden yüzlerce, binlerce işçinin hesabını sorduğumuz için tutuklandım. Her gün elini, kolunu, parmaklarını kaybeden, sakat kalan işçilerin hesabını sorduğumuz ve bundan sorumlu olan patronlar yargılanmadığı için tutuklandık. Ama bakın; dün Gayrettepe'de 29 işçinin hayatını kaybettiği katliamın davası vardı, yarın Dilovası'ndaki katliamın duruşması var. Yani bu ülkede her gün işçiler, patronların kar hırsı üzerine kurulmuş bu düzen yüzünden ölmeye, sakat kalmaya devam ediyor."

Ama bütün bu baskılara rağmen insanlar bu haksızlıklara karşı çıkmaktan vazgeçmiyorlar. Ben ya da başkaları tutuklandığı için insanlar haklı davalarından bir adım, bir santim bile geri adım atmıyor. Tıpkı 226 gündür direnen Şık Makas işçileri gibi, Doruk Maden işçileri gibi, 500 gündür direnen Temel Conta işçileri gibi."

TÜM ALACAKLARI FAİZİYLE VE ENFLASYON FARKIYLA ALACAĞIZ

Şık Makas fabrikasında son iki yılda binlerce işçinin tazminatsız işten atıldığını belirten Türkmen, işçilerin sarı sendika baskısıyla haklarının yarısına ikna edilerek kandırılmak istendiğini söyledi. Direniş sayesinde bu oyunun bozulduğunu ifade eden Türkmen, güncel sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

"İşçilerin kodları değişti, işsizlik maaşından yararlandılar, içerideki birikmiş üç aylık maaşlarını aldılar. Tazminatlar konusunda da çeşitli teklifler var ama yaptıkları teklifler bizim hak ettiğimiz gerçek ücretlerin altında. Direniş 7,5 ayı geride bıraktı ve bu süre işçilerin alacaklarının erimesi anlamına geliyor. O yüzden biz işçilerin bütün alacaklarını bu süreye kadar ki faiziyle birlikte, gecikmeden kaynaklı yaşanan erimeyi de telafi edecek şekilde kabul ettirmeden direnişi bitirmeyeceğiz."

Şu an yeni bir gelişme var; uluslararası markaların da devreye girmesiyle bir arabuluculuk süreci başladı. Önümüzdeki birkaç hafta içinde, kısa bir sürede işçilerin bütün taleplerinin kabul edilerek bu direnişin kazanımla biteceğinden eminiz. Ama artık bizi daha fazla oyalamasınlar. Çünkü süre geçtikçe artık işçiler değil, onlar kaybeder. Hangi gün ne kadar süre sonra olursa olsun, işçilerin o güne kadar ki alacaklarının tamamını faiziyle, kayıpları telafi edecek şekilde alacağız. Bundan asla taviz vermeyeceğiz."

TOKAT HALKINA VE EMEK GÜÇLERİNE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Konuşmasının sonunda fabrikaya sipariş veren uluslararası markalara ve içerideki sendikaya seslenen Türkmen, şunları kaydetti:

"İlk günden beri patronla iş birliği yaparak işçilerin ekmeğine kan doğrayan, kendi üyesi işçilere ihanet eden içerideki sarı sendikacılara da sesleniyoruz: Artık bu çabanızın bir işe yaramadığını anlayın ve Şık Makas işçilerinin taleplerini kabul edin. Çünkü artık başka çareniz yok. Bütün kamuoyunu tıpkı ilk zamanlarda olduğu gibi Şık Makas işçileriyle bir kere daha güçlü bir dayanışmaya çağırıyoruz. En başta Tokat halkını, Tokat'taki emek ve demokrasi güçlerini, emekten yana olan herkesi bu direnişi desteklemeye, dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz. Direne direne kazanacağız."