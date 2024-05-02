Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri Filistin İçin Oturma Eylemi Başlattı - Son Dakika
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Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri Filistin İçin Oturma Eylemi Başlattı

Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri Filistin İçin Oturma Eylemi Başlattı

Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla 10 günlük oturma eylemi başlattı. BEÜ İnsani Değerler Kulübü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler pankartlarla yürüyüş yaparak basın açıklaması gerçekleştirdi. Eylem, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

02.05.2024 15:00
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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, Filistin için 10 günlük oturma eylemi başlattı.

Rahva Yerleşkesindeki Memduh Eren Camisi'nde öğlen namazı sonrası BEÜ İnsani Değerler Kulübü öncülüğünde bir araya gelen grup, kampüs içerisinde pankartlarla yürüyüş yaptı. Sloganlarla yürüyen grup daha sonra basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Eren Üniversitesi (BEÜ) İnsani Değerler Kulübü Başkanı Muhammed Beyazalma, 10 gün sürecek oturma eylemi ile Filistin'e destek vereceklerini söyledi. Beyazalma, 7 Ekim Aksa Tufanı sonrasında gelişen olaylar, insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından birinin yanında yine insanlık tarihinin en şerefli ve sebatkar direnişlerinden birini tüm dünyanın gözleri önüne serdiğini söyledi. Beyazalma, "Tarihteki tüm önemli dönüm noktalarında olduğu gibi bugün de Gazze'de süregelen katliam ve direniş, doğruyu yanlıştan, haklıyı zalimden, izzeti zilletten ayırt eden bir Furkan olarak karşımızda duruyor. Siyonistler, Filistin'de sadece bir halkı değil aynı zamanda insani tüm ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katlediyor. Batılı devletler ise bu katliama göz yummanın da ötesinde İsrail'i açıktan desteklemekten çekinmiyor. Katil devleti soykırım silahlarıyla teçhiz eden ABD, Gazze'deki mezalimin bizatihi faili konumunda olmayı sürdürüyor. Emperyalist ABD, Gazzeli mücahitlerin zillete uğrattığı Siyonistleri koruyup kollarken, son günlerde ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde Siyonizm karşıtı gösterilerin yoğunlaştığına şahitlik ediyoruz. Harvard'dan Yale'e, California'dan Texas'a kadar Amerika'nın önde gelen 25'e yakın üniversitesinde devam eden destek eylemlerinde bir taraftan Siyonist vahşet lanetlenirken diğer taraftan Amerika'nın İsrail'e verdiği destek protesto ediliyor. Kampüslere adeta Filistin kampları kuran öğrencilere akademisyenler de destek veriyor. Gazze'de yakılan direniş meşalesinin aydınlığında dünya, zulmün membağı ABD'de zalim yöneticilerine hakkı çekinmeden haykıran binlerce vicdan sahibine şahitlik ediyor. Bizler, üniversite öğrencileri olarak Columbia Üniversitesinde başlayarak Amerika'da dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine Türkiye'den selam gönderiyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından kampus içerisinde oluşturulan alanlarda 10 günlük oturma eylemi başlatıldı. Yürüyüş ve basın açıklamasına BEÜ öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri Filistin İçin Oturma Eylemi Başlattı - Son Dakika

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