Yeni Vali Karakaya\'dan Ahlat Ziyareti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ım imzasıyla yayınlanan valiler kararnamesiyle İstanbul'un Sancaktepe Kaymakamlığından atandığı Bitlis Valiliği görevine dün başlayan Ahmet Karakaya, bugün ilk ziyaretini tarihi ilçe Ahlat'a yaptı.

Vali Karakaya, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker ve bazı kurum amirleri ile Ahlat ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Cuma namazını Ahlat Ulu Cami'de kılan Vali Karakaya, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Karakaya, Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra Ahlat'ın tarihi mekanlarının başında gelen Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı/nı ziyaret etti. Vali Karakaya, mezarlıkta yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarını inceleyerek. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Eski Ahlat Şehri Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz ve Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek'ten bilgi aldı. Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz tarafından yürütülen çalışmaların anlatıldığı kitabın hediye edildiği Vali Karakaya, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Vali Karakaya, "Bitlis Valiliği görevine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanmış bulunuyorum ve dün itibarıyla bu göreve başladım. Tabii Bitlis çok kadim bir kent, çok kadim bir vilayet. Bitlis'imizin çok güzide özellikleri var. Bunlardan en önemlileri de belki Ahlat'ta. Ahlat ilçemiz binlerce yıllık bir geçmişi tarihe ve kültürel dokuya sahip ve nihayetinde içerisinde bulunduğumuz Selçuklu Meydan Mezarlığı, Anadolu'daki adeta ilk Türk mührü olarak dikkat çekiyor. Gerek Cumhurbaşkanımız gerekse bakanlıklarımız, devletimizin büyükleri buraya ziyadesiyle önem veriyor. Çünkü biz kültürümüzle varız, tarihimizle varız ve inşallah var olmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede Ahlat ilçemizde yürütülen güzel faaliyetlerin devamı için daha da geliştirmesi için var gücümüzle çalışmaya gayret edeceğiz. Ecdadımıza layık olmak için bu çalışmaları yapmak durumundayız. İnşallah seve seve Ahlat'ımıza ve Bitlis'imize güzel hizmetler kazandırma gayretimiz devam edecek. Bu çerçevede Bitlis merkezden sonra ilk ziyaretimi Ahlat ilçemize yaptım. Ahlat ilçemizde güzel bir program vardı. Engelli vatandaşlarımızla ilgili o programa katıldık. Onun dışında vatandaşlarımızla da sohbet ettik, onları dinledik, tanışmış olduk. Yöreye çok yabancı değilim, yıllar öncesinde Baykan Kaymakamlığı görevim var. Buraya daha önce birkaç defa gelmiştim, o dönemde çok etkilenmiştim. Buradaki ruhani hava, buradaki manevi atmosfer oldukça etkileyici ve büyüleyicidir. Ben bugüne kadar bu güzide yere hizmet veren bütün devlet görevlilerimize, siyasilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bundan sonra da burayı layık olduğu noktaya getirmek için gayret sarf edeceğiz. Türkiye'deki ve dünyadaki bütün vatandaşlarımızı değerlerine sahip çıkmak için burayı ziyaret etmeye ve bu güzel atmosferi teneffüs etmeye davet ediyorum" dedi.

Vali Karakaya, tarihi mezar taşlarının önünde hatıra fotoğrafı çekinerek, dua ettikten sonra Ahlat ilçesinden ayrıldı. - BİTLİS