Bitlis'te yüzlerce vatandaş İsrail'in zulmünü kınamak için yürüdü - Son Dakika
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Bitlis'te yüzlerce vatandaş İsrail'in zulmünü kınamak için yürüdü

Bitlis\'te yüzlerce vatandaş İsrail\'in zulmünü kınamak için yürüdü

Bitlis'te yüzlerce vatandaş, Filistin'e destek ve İsrail'in zulmünü kınamak için yürüyüş gerçekleştirdi.

06.10.2024 22:04
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Bitlis'te yüzlerce vatandaş, Filistin'e destek ve İsrail'in zulmünü kınamak için yürüyüş gerçekleştirdi.

Bitlis Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için Kasımpaşa İlkokulu önünde toplanan kalabalık, ellerindeki Filistin ve Türk bayrakları, Kelime-i Tevhid flamaları ile sloganlar atarak Ulu Cami önüne kadar yürüdü. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Cabir Durak grup adına basın açıklamasını okundu. Onlarca hastaneyi bombalayarak binlerce masum Filistinliyi şehit eden İsrail'in dünyanın suskunluğundan cesaret aldığını belirten Durak, "Siyonist İsrail, Gazze'de tam 365 gündür soykırım yapıyor. Dünya kör, dünya sağır, dünya suskun. Dünyanın bu suskunluğu çoluk çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Çocukları öldürmeyi itikatlarının gereği sayan devlet görünümlü sapkın terör örgütü emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çeviriyor ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yayıyor. Batılı emperyalist güçler, İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını İsrail denen siyonist katil çete eliyle gerçekleştiriyor. Söz konusu Müslümanlar olunca bugüne kadar iddia ettikleri demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi bütün değerlerini çiğnemeleri bundan. Bir düşünün, kendilerinin dışındakilere 'insanımsı' diyebilecek kadar insanlıktan çıkmış ırkçı bir rejim ve inançla karşı karşıyayız. Aklın, idrakin ve vicdanın rafa kalktığı bu kör inanç, emperyalizmin desteği ile dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklüyor" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, İsrail, bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis'te yüzlerce vatandaş İsrail'in zulmünü kınamak için yürüdü - Son Dakika

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