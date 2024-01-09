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Bodrum Belediyesi, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen programda yerel basın ile bir araya gelindi. Programda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın canlı bağlantısıyla gazetecilere mesajı iletilirken, gazeteciler de yaşadıkları zorlukları paylaştılar.

Bodrum Belediyesi, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
09.01.2024 - 15:54,
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen programda yerel basın ile bir araya gelindi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalışmalarını sürdüren gazeteciler, Yahşi Mahallesi'nde bir restoranda gerçekleşen programda bir araya geldi. Düzenlenen yemeğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Başkan Yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu ile İbrahim Akbaş, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Selçuk Şimşek ve birim personelleri ile basın mensupları katıldı.

Yoğun programı sebebiyle yemek organizasyonuna katılamayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kurulan canlı bağlantı ile gazetecilerin yanında oldu. Tüm katılımcıların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Başkan Aras, "Sizlerle beraber çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Özgürlük, demokrasi ve barış dolu bir yıl olmasını diliyor, daha nice güzel programlarda bir araya gelmeyi temenni ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın bağlantısından sonra söz alan gazeteciler, bu özel gecede birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek Başkan Ahmet Aras başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederken yerel ve ulusal ölçekte gazetecilerin yaşadığı zorluklarla ilgili fikirlerini paylaştılar.

Eğlenceli dakikaların yaşandığı ve birlik beraberlik mesajlarının verildiği program geç saatlere kadar devam etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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