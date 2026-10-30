Bodrum\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda fener alayına binlerce kişi katıldı

Bodrum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda fener alayına binlerce kişi katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki fener alayı, binlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Neyzen Tevfik Caddesi'nde 19.23'te başlayan yürüyüşte vatandaşlar, Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.
Haber: Fatih BOZOĞLU
(MUĞLA) - Bodrum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Neyzen Tevfik Caddesi'nde saat 19.23'te başlayan yürüyüşte vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.
ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum'da Cumhuriyet Bayramı'nı yoğun katılımla kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Mandalinci, "Cumhuriyeti, bağımsızlığımızı ve Atatürk'e olan bağlılığımızı hep beraber haykırıyoruz. Bütün Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Yolumuz, Atatürk'ün yolu olsun" dedi.
Kutlama kapsamında Bodrum Belediye Meydanı'nda sahne alan müzik grubu Dedublüman, sevilen şarkılarını seslendirdi. Bodrumlular, marşlar ve şarkılar eşliğinde Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.
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