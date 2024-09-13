Bodrum'da 400 Bin Lira Dolandırıcılık - Son Dakika
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Yerel

Bodrum'da 400 Bin Lira Dolandırıcılık

Kimliği belirsiz kişiler, M.Y.'nin 400 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alarak kayboldular.

13.09.2024 20:49
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400 bin lira dolandırıp kayıplara karıştılar

2 yıllık birikimlerini alıp gittiler

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar, M.Y. isimli vatandaşın 400 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alıp kayıplara karıştı. Aile, 2 yıllık birikimlerini götüren şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyor.

Edinilen bilgiye göre Çırkan Mahallesi'nde yaşamını sürdüren evli ve 2 çocuk annesi M.Y.'yi rehberinde kayıtlı olmayan bir numara aradı. Telefonda kendisini Rıdvan Komiser olarak tanıtan şahıs, M.Y.'nin kimlik bilgilerini telefonda söyleyerek kendisinin polis olduğuna inandırdı.

Telefondaki şahıs, "Sizin adınıza para kaçakçılığı yapıyorlar. Bu konuşmalarımızı kimseye söylemeyin" dedikten sonra, evde para veya altın olup olmadığını sordu. Telefondaki şahsın polis olduğuna inanan M.Y. de evdeki yaklaşık 400 bin TL değerinde altın olduğunu anlattı.

Telefondaki şahıs, kaçakçılık yapan şahısları yakalamak için operasyon yapacaklarını, evdeki altınları kendilerine getirmelerini, altınlarda parmak izi araştırması yapacaklarını söyledi.

Ertesi gün kendilerini Rıdvan Komiser ve Mustafa Komiser diye tanıtan 2 şahıs, M.Y.'nin çalıştığı yere geldi. O esnada 10 aylık torunu yanında olan M.Y., torunu ile birlikte şahısların çağırdığı otomobile binerek evine gitti. Evden altınları alan kadın, aynı otomobille şahısların yanına döndü.

Altınları laboratuvarda inceleyeceklerini söyleyip M.Y.'den alan 2 şahıs, ertesi gün incelemenin tamamlanacağını ve altınları geri vereceklerini ifade ettiler.

Ertesi gün şahıslara mesaj atan M.Y., bir süre sonra telefonla aradı. Birçok kez aramasına rağmen geri dönüş olmaması üzerine dolandırıldığını anlayan M.Y., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat etti. Polis ekipleri, şahısların yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

Küçük oğlunun nişanı için biriktirdikleri altınların alıp götürülmesinden dolayı büyük üzüntü yaşayan M.Y. ve ailesi faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da 400 Bin Lira Dolandırıcılık - Son Dakika

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