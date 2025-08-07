Bodrum'da 800 Bin Turistle Plajlar Dolup Taştı - Son Dakika
Bodrum'da 800 Bin Turistle Plajlar Dolup Taştı

Bodrum\'da 800 Bin Turistle Plajlar Dolup Taştı
07.08.2025 15:28  Güncelleme: 16:24
Bodrum\'da 800 Bin Turistle Plajlar Dolup Taştı
Bodrum'da yazın en sıcak günlerinde plajlar dolup taşarken, nüfus 800 bine ulaştı.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Bodrum'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler denize akın etti. İlçenin Kumbahçe, Bitez, Gündoğan, Ortakent, Yalıkavak ve Yalıçiftlik gibi sahil kesimlerinde yoğunluk dikkat çekti. 7'den 70'e herkesin denize koştuğu Bodrum'da, Yalıçiftlik sahilinde ise bazı tatilciler dalgaları eğlenceye dönüştürdü. Denizin kıyıya vurduğu anları oyuna çeviren çocuklar ve gençler, renkli görüntüler oluşturdu.

İLÇEDE TRAFİK KİLİTLENDİ

Plajlardaki yoğunluk kadar trafikteki kalabalık da dikkat çekerken, ilçede zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Bodrum'un sahil şeridi boyunca yoğunluk gün boyu sürdü. Yetkililer, yoğunluğun önümüzdeki günlerde de devam etmesini beklerken, vatandaşların özellikle serinlemek için girdikleri denizde dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

TURİZMCİ İLDEN MEMNUN

Bodrum'da turizm işi ile uğraşan Zeynel Kılınç, "Sezon her ne kadar durgun başlamış olsa da devamında Bodrum özelinde çok ciddi bir yoğunluk oluştu. Temmuz ayı Bodrum geneli tamamen dolu geçti. Ağustos ayında da beklentilerin üstünde bir yoğunluk var. Hem yerli hem de yabancı turistin çok rağbet ettiği bir bölge olduk. Temmuz ayında gurbetçi akını yoktu ama Ağustos ayında gurbetçi akını oldu, şu an bodrum tamamen dolu. Bizim de tesisimizde büyük bir yoğunluk var. İki aydır yüzde yüz dolu geçiyoruz. Dünyada ve Türkiye'de çok ciddi bir hava değişimi var. Bu sene Bodrum gerçekten çok sıcak. Tabi gelen misafirlerimizin bu sıcak havaya çok dikkat etmesi gerekiyor. Öğlen saatlerinde mümkün olduğunca güneşin altında kalmamalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'da 800 Bin Turistle Plajlar Dolup Taştı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bodrum'da 800 Bin Turistle Plajlar Dolup Taştı - Son Dakika
