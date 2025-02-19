Bodrum'da Afet Bilinçlendirme Çalışmaları Yapıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Afet Bilinçlendirme Çalışmaları Yapıldı

Bodrum\'da Afet Bilinçlendirme Çalışmaları Yapıldı

Bodrum Belediyesi ve Kaymakamlığı, muhtemel afetler konusunda halkı bilinçlendirmek için bilgilendirme çalışması düzenledi. Volkanik patlama ve tsunami önlemleri hakkında broşürler dağıtıldı.

19.02.2025 14:02  Güncelleme: 14:05
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Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı iş birliğiyle muhtemel afetlere karşı halkın bilinçlendirilmesi ve etkin bir afet yönetimi sağlanması amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşlara afetlere hazırlık konusunda bilgi verilerek volkanik patlama ve tsunami önlemlerine dair broşürler dağıtıldı.

Bilgilendirme çalışmasında Bodrum Kaymakamlığı personeli, Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, Saha Çözüm ve Zabıta ekipleri, Tepecik Mahalle Muhtarı Mustafa Girgin, Eskiçeşme Mahalle Muhtarı Gözde Sinop, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Bodrum AFAD gönüllüleri yer aldı.

Ekipler, Bodrum merkez başta olmak üzere Turgutreis, Gümüşlük, Peksimet, Dereköy, Akyarlar, Yahşi, Müsgebi, Gümbet ve Bitez mahallelerinde depreme hazırlık konusunda bilgilendirme yaparak işletmelere broşürler astı.

Afete karşı bilinçli olmanın hayati önem taşıdığı vurgulanırken yarımada genelinde bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Yerel Yönetim, Güvenlik, 3-sayfa, Bodrum, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da Afet Bilinçlendirme Çalışmaları Yapıldı - Son Dakika

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