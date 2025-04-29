Bodrum'da Öğrencilere Yönelik 'Sınav Kaygısı' Psikoeğitim Seminerleri Başladı - Son Dakika
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Bodrum'da Öğrencilere Yönelik 'Sınav Kaygısı' Psikoeğitim Seminerleri Başladı

Bodrum\'da Öğrencilere Yönelik \'Sınav Kaygısı\' Psikoeğitim Seminerleri Başladı

Bodrum Belediyesi, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için sınav kaygısını azaltmayı amaçlayan psikoeğitim seminerlerine Turgutreis'te başladı. İlk seminerde stres yönetimi, rahatlama teknikleri ve zaman yönetimi konuları ele alındı.

29.04.2025 15:37  Güncelleme: 15:39
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Bodrum Belediyesi tarafından ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen "Sınav Kaygısı" konulu Psikoeğitim Seminerleri bu hafta sonu, Turgutreis bölgesinden başlatıldı. İlk seminer, ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlendi.

Bodrum Belediyesi tarafından ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için sınav öncesi, klinik psikolog sunumuyla "Sınav Kaygısı" konulu psikoeğitim seminerleri düzenleniyor. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle Bahçelievler Mahalle Muhtarı Fatma Akalan ve Turgutreis Mahalle Muhtarı Hasan Gökhan Satılmış'ın talebiyle seminerlerin ilk etabı Bodrum'un Turgutreis Mahallesi bölgesinde eğitim gören ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik planlandı.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Turgutreis'teki ortaokul son sınıf öğrencileri için organize edilen ilk seminer, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 13.00'te Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşti.

Müdürlükte görevli Klinik Psikolog Meryem Seray İlter tarafından verilen seminerde; stres, stresin etkileri, stresle baş etme yöntemleri, rahatlama teknikleri, zaman yönetimi ve sınavdan önce - sonra yapılacaklar üzerine konuşuldu.

"Sınav Kaygısı" konulu psikoeğitim seminerleri, 04 Mayıs 2025 Pazar günü saat 13.00'te Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi Mavi Salon'da lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenmeye devam edecek.

Talep doğrultusunda seminerlerin, Bodrum Belediyesi tarafından ilçe genelinde farklı bölgelerde de yapılabileceği bildirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, seminerlerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gençlerimizin eğitim hayatında önemli bir yere sahip olan sınav dönemlerinde artan kaygılarını en aza indirebilmek hedefiyle seminerler düzenliyoruz. Onların bu yolculukta özgüvenli adımlar atmalarını sağlamak en büyük hedefimiz. Bu nedenle Bodrum Belediyesi olarak ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerimize yönelik 'Sınav Kaygısı' konulu psikoeğitim seminerini Turgutreis'ten başlatıyoruz. Sınava hazırlanan öğrencilerin bu süreçte yanlarında olmak ve özgüvenlerinin yüksek olmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen bakış açımızla Bodrum Belediyesi olarak tüm öğrencilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Öğrencilere Yönelik 'Sınav Kaygısı' Psikoeğitim Seminerleri Başladı - Son Dakika

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