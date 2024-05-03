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Bodrum'un yolları yenilendi

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Turizmin en önemli merkezlerinden Bodrum'da tamamlanan altyapı projeleri nedeniyle bozulan ve turizm nedeniyle yoğun olarak kullanılan yollarda 38 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı.

03.05.2024 18:18  Güncelleme: 18:25
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Bodrum'un yolları yenilendi

Turizmin en önemli merkezlerinden Bodrum'da tamamlanan altyapı projeleri nedeniyle bozulan ve turizm nedeniyle yoğun olarak kullanılan yollarda 38 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'un en önemli sorunlarından biri olan altyapı eksiklerinin tamamlanması için önemli projeler hayata geçirildi. Yaklaşık 1 Milyar 250 Milyon TL yatırımla kanalizasyon, atıksu arıtma tesisleri, terfi merkezleri ve istasyonları, içme suyu hatları gibi birçok farklı proje Bodrum halkının hizmetine sunuldu.

Bu çalışmalar hayata geçirilirken Yarımada'nın farklı noktalarında kazı çalışmaları yapıldı ve yollarda bozulmalar meydana geldi. Bu nedenle bozulan yollarda Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi asfaltlama çalışmaları başlattı ve 10 mahallede sıcak asfalt çalışması yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Çalışmalar kapsamında Akyarlar 3,50 km, Turgutreis 5,70 km, Gümüşlük 1,65 km, Koyunbaba 2,50 km, Geriş 4,10 km, Yalıkavak 6,80 km, Gündoğan 4,92 km, Gölköy 3,00 km, Kızılağaç 1,90 km ve Çiftlik 3,93 km olmak üzere toplam 38 km yol çalışması yapıldı.

Bodrum Yarımadasında yaşayan vatandaşlar ve esnaflar yolların yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirttiler. 30 yıldır Yalıkavak'ta esnaflık yapan Benan Gönülal, yaptığı açıklamada çalışmaların ardından yolların güzel hale geldiğini ve bu şekilde özellikle yerel turistin bölgeye daha çok geleceğini söyledi. Gönülal, "30 yıldır Yalıkavak'ta beyaz eşya sektöründe esnaflık yapıyorum. Ben nerdeyse her gün bu caddeyi kullanıyorum. Yolumuz, yapılan çalışmaların ardından çok güzel oldu. Şu günkü hali gerçekten çok güzel. Bir diğer açıdan baktığımızda turizmdeki en büyük eksikliğimiz yollardı. Ancak bu tür çalışmalarla yerli turistin ilgisini daha çok çekebiliriz" dedi.

Yine Turgutreis'te 36 yıldır esnaflık yapan Kamuran Çaray, "İki sene önce çok kötüydü. Dışarıdan gelen insanlar çok şikayet ediyordu. Ben turistik bir işletmenin sahibiyim. Sevinçiliyz, daha iyi olur diye umuyorum" diye konuştu.

Turgutreis bölgesinde çiçekçilikle uğraşan Hasan Ali Ünlü, kanalizasyon çalışmaları sırasında yolların çok bozulduğunu ancak bundan sonrasının güzel olduğunu söyledi. Ünlü, " Bundan önce kanalizasyon çalışması vardı. Bu nedenle yollarımız berbattı. Bunun zorluğunu çektik ve bundan sonrası güzel olacak. Şu an yolların son hali çok güzel. Biz eskiden kanalizasyonumuzu vidanjörle çektiriyorduk, şimdi kanalizasyonumuz bağlanacak. Ayrıca asfaltlarımız ve yollarımızda güzel oldu" diye konuştu.

Bodrum\'un yolları yenilendi
Kaynak: İHA

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