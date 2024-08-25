Bölgesel Anda Kampı Kayseri\'de Gerçekleştirildi

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Bölgesel Anda kampı, 12 ilden 220 üyenin katılımı ile Kayseri'de gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediyesi'nin Kuşçu Marina Tesisleri'nde düzenlenen kampta, üyeler düzenlenen sosyal etkinlikler ile stres atarken, afetlere hazırlık kapsamında bilgilerini güncelledi. "Kayseri'nin denizi" olarak bilinen Yamula Barajı'nda dalış yapan, kanolarla etkinlikler düzenleyen üyeler; eğlenceli bir gün yaşadı. Anda Derneği Kayseri İl Temsilcisi Şevket Doğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen kamp hakkında konuşan Anda Eğitim, Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Okan Tosun; "14 ilden bölge istişare toplantısı ve kamp amacıyla geldik. 220 arkadaşımızla beraber hem eğitim yılımız istişare hem de motive amaçlı bir kamp düzenledik. ANDA olarak ulusal ve uluslararası görevlerde AFAD ile beraber görevlere çıkıyoruz. Afet gibi durumlarda insanlarımızın yardımına koşuyoruz. Afet haricinde de insanlarımızı şuurlu hale getirerek farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bunlardan bir tanesini geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştirdik. Uluslararası Afet Film Festivali düzenledik. 130 ülkeden toplamda 3 bin film ile bir farkındalık oluşturmaya çalıştık" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür eden Tosun; "Valimiz Gökmen Çiçek sadece bizlere değil, birçok STK'ya ev sahipliği yapıyor ve imkan sağlıyor. Burada da Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar bizlere kapılarını sonuna kadar açtı ve kamp ortamı oluşturdular. Çok güzel bir alan var" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ