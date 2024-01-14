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Bolu'da 20 kişiyle şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Bolu'da 20 kişiyle şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi

Bolu'da akşam saatlerinde bir grup üniversite öğrencisi tarafından başlatılan şehitleri anma yürüyüşü yaklaşık 20 kişiyle gerçekleştirildi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören bir grup genç, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerler için 'Şehitlere Saygı, Teröre Tepki' yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe katılan öğrenciler terörü lanetleyen sloganlar attı.

14.01.2024 - 21:26,
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Bolu'da 20 kişiyle şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi

BOLU - Bolu'da akşam saatlerinde bir grup üniversite öğrencisi tarafından başlatılan şehitleri anma yürüyüşü yaklaşık 20 kişiyle gerçekleştirildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören bir grup genç, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerler için "Şehitlere Saygı, Teröre Tepki" yürüyüşü düzenledi. Pazar günü saat 16.00'da düzenlenen yürüyüş öncesinde öğrenciler üniversitedeki tüm toplulukları davet ederek, gerekli izinleri aldı. Yürüyüş saati geldiğinde Valilik meydanında sadece 12 öğrenci bir araya geldi. Kişilerin azlığına rağmen yürüyüşü yapmak istediklerini belirten gençlere İzzet Baysal Caddesi'nde 10 kişi daha katıldı. Cadde boyunca öğrenciler terörü lanetleyen sloganlar attı. Yürüyüşe katılım ve desteğin az olması bazı vatandaşların tepkisine neden oldu.

BAİBÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Hasan Hüseyin Argunşahin, "Son 22 günde verdiğimiz 24 şehidimizi anmak, teröre lanet etmek için bugün burada Türk gençliği olarak toplandık." diye konuştu.

Bolu\'da 20 kişiyle şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi
Kaynak: İHA
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