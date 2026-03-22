Bolu\'da Bayram Trafiği Kuyruğu

Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul'a dönüş yapan tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde memleketlerinden veya tatil beldelerinden dönüşe geçen vatandaşlar, yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde araç yoğunluğu akşam saatlerinde en üst seviyeye çıktı.

TEM Otoyolu'nda güçlükle ilerleyen trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Bolu geçişinde bayram trafiği havadan görüntülendi.