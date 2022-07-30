Yazın bunaltıcı sıcağında denize gidemeyenler Akkayalar'ı tercih ediyor! - Son Dakika
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Yazın bunaltıcı sıcağında denize gidemeyenler Akkayalar'ı tercih ediyor!

30.07.2022 15:11

Yaz aylarının en sıcak günleri olarak bilinen eyyam-ı bahur sıcaklarında serinlemek için denize giremeyenler 'Bolu'nun Pamukkalesi' olarak adlandırılan Akkayalar'a yoğun ilgi gösterdi. Yerli ve yabancı turistlerin sık sık tercih ettiği Akkayalar travertenlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Yeşil doğası ve mineral yönünden zengin sularıyla ilgi odağı haline gelen Akkayalar, içerisinde bulunan havuzlarıyla deniz özlemini gideriyor. Tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu Akkayalar'daki havuzlarda serinleyen tatilciler hem yüzerek hem de dinlenerek keyifli anlar yaşıyor.

"YAZ AYLARINDA YOĞUN İLGİ VAR"

Akkayalar Travertenleri işletmecisi Salih Çetin, "Yılın en sıcak günlerini yaşıyoruz. Bolu'da yaz çok kısa. Hava sıcaklığının 30 dereceyi geçtiği günler 60 günü geçmiyor. Şuanda sıcak günler yaşamamızdan dolayı talep var. İnsanlar serinlemeye geliyorlar. Yaz aylarında yoğun ilgi var. Burada konaklama olmadığı için insanlar günü birlik geliyorlar. Geniş bir mesire alanımız var. Travertenleri geziyorlar. Havuzlarda serinliyorlar. Yerli ve yabancı vatandaşların uğrak yerlerinden birisi" dedi.

Eyyam-ı bahur sıcaklarında denize gidemeyenler Akkayalar'da serinliyor

TRAVERTENLERİN DÜZENLİ OLARAK BAKIMI YAPILIYOR

Şehir dışından gelen ziyaretçilerin travertenlerle ilgili güzel yorumları olduğunu belirten Çetin, "Burası küçük bir Pamukkale. Gelen ziyaretçilerimiz 'Pamukkale'ye her gittiğimizde oradaki beyazlığın siyahlaştığını, buraya geldiğimizde de siyahlığın beyazlaştığını görüyoruz' diyorlar. Biz bunu fark ediyoruz. Travertenlerin düzenli olarak bakımını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eyyam-ı bahur sıcaklarında denize gidemeyenler Akkayalar'da serinliyor
Eyyam-ı bahur sıcaklarında denize gidemeyenler Akkayalar'da serinliyor
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Bolu'da sıcaktan bunalanlar Akkayalar Travertenleri'ne akın etti Bolu'da sıcaktan bunalanlar Akkayalar Travertenleri'ne akın etti TEM'in Bolu Dağı geçişinde yol çalışması başladı TEM'in Bolu Dağı geçişinde yol çalışması başladı
Kaynak: İHA

Pamukkale, Bolu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yazın bunaltıcı sıcağında denize gidemeyenler Akkayalar'ı tercih ediyor! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yazın bunaltıcı sıcağında denize gidemeyenler Akkayalar'ı tercih ediyor! - Son Dakika
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