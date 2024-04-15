Bornova'nın turizm master planıyla ilçe ulusal ve uluslararası turizm için önemli bir lokasyon haline gelecek - Son Dakika
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Bornova'nın turizm master planıyla ilçe ulusal ve uluslararası turizm için önemli bir lokasyon haline gelecek

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'nın turizm master planını yaparak, ilçeyi ulusal ve uluslararası turizm için önemli bir lokasyon haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Eşki, Bornova'nın zengin kültürel ve tarihi mirasını ortaya çıkarmak için çalışacaklarını belirtti.

15.04.2024 12:01  Güncelleme: 12:12
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornova'nın turizm master planını yaparak, ilçemizi ulusal ve uluslar arası turizm için önemli bir lokasyon haline getirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz Bornova'nın üzerindeki tozu kaldırıp, zenginliğini ortaya çıkarmak" dedi.

Ömer Ekşi, Halk TV'de yayınlanan "Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar"ın Bornova'nın simge alanlarından tarihi Büyükpark'taki canlı yayınına katıldı. Büyükpark'ta kurulan sahneden yayınlanan programa, Türkiye'nin efsane grubu Moğollar da konser verdi. Cahit Berkay'ın yanı sıra Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'nın da solo performanslarını sergilediği program büyük coşku yarattı. Bornova'nın yanı sıra İzmir'in pek çok bölgesinden gelerek programı Büyükpark'ta izleyen vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla İzmir Marşı'na eşlik etti.

Homeros Rekreasyon Alanı'ndan Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'ne, futboldan tenise Türkiye'ye ilklerini yaşatan ilçe olma özelliğine kadar Bornova'nın farklı yönlerinin anlatıldığı programa, Arkas Halı Koleksiyonu'na ev sahipliği yapan Mattheys Köşkü'nün ilçeye kazandırılmasında görev alan Mimar Seda Özen Bilgili ile Bornova tarihçisi Altan Altın da katıldı. Mimar Bilgili, restore edilen köşk ve Bornova'nın tarihi yapıları hakkında bilgi verirken, Altan Altın da Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e ilk gelişinden Bornova'nın kültürel tarihine kadar pek çok konuda bilgiler verdi.

BORNOVA'NIN KÜLTÜREL MİRASI ÇOK ZENGİN

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'nın çok zengin bir kültürel ve tarihi miras üzerinde yer aldığını belirterek, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nin, İzmir'in 8500 yıllık geçmişine ışık tuttuğunu, Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır'ın belediye başkanlığı döneminde yapılan bu merkezin Türkiye'nin en iyi höyük binalarından biri olduğunu söyledi.

"BORNOVA'NIN ZENGİNLİĞİNİ ORTAYA ÇIKACAĞIZ"

Batı kültürünün temellerini atan İlyada ve Odysseia'nın yazarı Homeros'un da Bornova'da, şimdiki Homeros Rekreasyon Alanı'ndaki mağaralarda yaşadığının bilindiğini söyleyen Başkan Eşki, "Biz Bornova'nın turizm master planını yaparak, ilçemizi ulusal ve uluslar arası turizm için önemli bir lokasyon haline getirmeyi hedefliyoruz. Homeros'u her yönüyle hak ettiği şekilde bu topraklarda anacağız. Bornova devasa bir mücevher ama üstünde bir toz katmanı var. Hedefimiz Bornova'nın üzerindeki tozu kaldırıp, zenginliğini ortaya çıkarmak" dedi.

MOĞALLAR'DAN KONSER SÖZÜ

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Cahit Berkay, ilk fırsatta Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda Moğollar Konseri'nde buluşmak üzere sözleşti.

Bornova\'nın turizm master planıyla ilçe ulusal ve uluslararası turizm için önemli bir lokasyon haline gelecek
Kaynak: ANKA

Ömer Eşki, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bornova'nın turizm master planıyla ilçe ulusal ve uluslararası turizm için önemli bir lokasyon haline gelecek - Son Dakika

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