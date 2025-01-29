Boşanma Aşamasındaki Baba, Çocuklarını Tehdit Etti

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(İZMİR) - İzmir'de görüntülü aradığı boşanma aşamasındaki eşine tehditler savurup 3 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba Şiyar Alpaslan'ın, hakkında açılan davanın İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Duruşma öncesi açıklama yapan İzmir Kadın Meclisi Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, "Sırf anne boşanmak istediği için baba öz çocuklarını öldürmeye teşebbüs etmiştir. Bu tür sanıklar serbest kaldıklarında yarım bıraktıkları işi tamamlar. O yüzden bu şahsa emsal niteliğinde bir ceza verilmeli" dedi.

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayarak tehditler savuran ve 3 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba Şiyar Alparslan'ın hakkında 'kasten yaralama' ve 'silahla tehdit' suçlarından 6,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması, 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma öncesi açıklama yapan İzmir Kadın Meclisi Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, şunları söyledi:

"Anneleri boşanmak istediği için babaları tarafından boğazlarına bıçak dayanan iki çocuğun davası için buradayız. 1.5 yıldır Türkiye'de ne yazık ki babalar anneleri cezalandırmak için çocuklarını öldürüyor. Yetmiyor annelerini öldürüyor. Yetmiyor intihar ediyor. Bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu bu ülkeyi yönetenler. Bu ülkede aileyi güçlendireceğiz diyenler. Geçtiğimiz günlerde aile bakanı şöyle bir şey söyledi. 'Sizin aile ile ne alıp veremediğiniz var?'. Sizin o güçlendirmek istediğiniz ailelerde siz sadece erkeklere güçlendirmek istiyorsunuz. O güçlenen erkekler kadınlara çocuklara her türlü şiddeti uyguluyor ve kendine bunu hak görüyor. Bu iki küçük çocuğun annesi çocuklarını yanına almış bir hayat kurmaya çalışıyor. O evde bir erkek olmadığı için Fatma aile sayılmıyor mu? O çocuklara bir gelecek verin. Fatma'ya bir iş verin. Barınma sorununu ortadan kaldırın. Bu dava ağır hukukta görülmeli. Sırf anne boşanmak istediği için baba öz çocuklarını öldürmeye teşebbüs etmiştir. Bu tür sanıklar serbest kaldıklarında yarım bıraktıkları işi tamamlar. O yüzden bu şahsa emsal niteliğinde bir ceza verilmeli."

Öte yandan duruşmada, sanığın annesi, kız kardeşi ve kuzeni tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, davaya ilişkin ara kararını açıkladı. Heyet, baba Şiyar Alpaslan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Dava 14 Nisan'a ertelendi.

Ne olmuştu?

Geçen yıl kasım ayında, Burdur'da bulunan resmi nikahlı eşi Fatma Alpaslan'ı görüntülü arayarak tehditler savuran Şiyar Alpaslan (32), 3 yaşındaki oğlunun boğazına ekmek bıçağı dayadı. O anları telefondan izleyen anne dehşeti yaşadı. Görüntülerin hızla yayılması sonrası Şiyar Alpaslan'ın İzmir'de ikamet ettiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, babayı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Baba, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İncelemelerin ardından çocuklar annelerine teslim edilirken; baba Alpaslan'ın ifadesinde, görüntülerin eski olduğu, oğluna zarar vermediğini ileri sürdüğü belirtilmişti.