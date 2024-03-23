Bozbey'den köy yolları eleştirisi: 'Bilime uygun yapmadılar' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bozbey'den köy yolları eleştirisi: 'Bilime uygun yapmadılar'

Geniş Video İzle

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Harmancık ilçesinde yaptığı konuşmada, köy yollarının bilime uygun yapılmadığını ve harcanan paranın tekrar harcandığını belirtti.

23.03.2024 12:30  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozbey'den köy yolları eleştirisi: "Bilime uygun yapmadılar"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Bu yörede birçok köy yolunu yapmaya çalıştılar. Bilime, tekniğe uygun yapmadıkları için, çamur malzemeyi yollara serdiler. Üzerine de asfalt değil, sathi kaplamayı da mevsim dışında attıkları için o yollar kullanılamayacak halde. 1 milyar civarında para harcanmış. Bu para tekrar harcanıyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'nın Harmancık ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Meşalelerle coşkulu bir şekilde karşılanan Bozbey, esnafın sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini sıraladı.

"Sizler onlara destek oldunuz ama size hep uzaktan baktılar. Hizmetlerin getirme gereği bile duymadılar" diyen Bozbey, "Dağ yöremizde yapılacak birçok şey var. Tarımla, hayvancılık, turizmle ilgili projelerimizi hazırladık. Desteklerimiz içinde mazot, gübre, tohum, fide dağıtımları olacak. Emeklilerimiz açlık sınırının da altında. Onlara da destek vereceğiz. İhtiyaç sahipleri insanlarımıza, öğrencilerimize burs dağıtacağız. Süt içmeyen çocuğumuz kalmayacak. Onların sağlıklı nesil olarak gelişmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"1 milyar civarında para harcanmış"

Bölgenin ulaşımla ilgili, özellikle köy yollarıyla ilgili sorunlarının olduğunu ifade eden Bozbey, "Ulaşımla ilgili sorunlarınız var. Bunları da çözeceğiz. 4-5 sene dururlar seçim dönemi geldiğinde bir şeyler yapmaya çalışırlar. Bu yörede birçok köy yolunu yapmaya çalıştılar. Bilime, tekniğe uygun yapmadıkları için, çamur malzemeyi yollara serdikleri için üzerine de asfalt değil, sathi kaplamayı da mevsim dışında attıkları için o yollar kullanılamayacak halde. 1 milyar civarında para harcanmış. Bu para tekrar harcanıyor. Bu parayı dağ yöresine harcasalardı, bir çok yatırım, hizmet buraya gelmiş olurdu. Ama onlar bunu yapmadılar. Çamur malzemeyi kullanıp, birilerine rant sağladılar. Bu yazıktır, günahtır. Sadece seçimlerde oy veren, nasıl olsa hizmet götürmesek de bize oy veriyorlar diye düşünenlere 31 Mart'ta daha yöresinin güzel insanları sandıkta öyle bir cevap verecek ki herkes görecek" dedi.

"Bursa hormonlu büyüyor"

Bursa'nın hormonlu büyüdüğünü ve belirli planların yapılmadığını dile getiren Bozbey, sözlerini şöyle tamamladı; "Çevre düzeni planı yok. Hormonlu büyüyen bir Bursa var. Her ilçenin, her köyün bir planı olması gerekiyor. Buraların deprem açısından incelenmesi lazım. Buralar yaşanabilir bölgeler. Dağın avantajı çok büyük. Buralara rağbet çok daha fazla olacak. Yüzde 35 civarında toprakların satıldığını biliyorum. Dağa yöresi daha popüler olacak. Biz geldiğimizde buraya yapılacak yatırımlarla birçok insan burada yaşamak isteyecek"

Bozbey\'den köy yolları eleştirisi: \'Bilime uygun yapmadılar\'
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Bozbey, Harmancık, Bursa, Burs, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozbey'den köy yolları eleştirisi: 'Bilime uygun yapmadılar' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:08 16 yaşındaki kız çocuğuna taciz not kağıtlarından çıktı 16 yaşındaki kız çocuğuna taciz not kağıtlarından çıktı
11:06 Moskova’daki terör saldırısının failleri yakalandı Moskova'daki terör saldırısının failleri yakalandı
10:58 Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı İşte İzmir anketinden çıkan sonuç Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? İşte İzmir anketinden çıkan sonuç
09:52 Resmen katliam Moskova’daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler Resmen katliam! Moskova'daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 115’e yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 115'e yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
12:57 Kimse bunu beklemiyordu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri Kimse bunu beklemiyordu Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri
12:45 Yer: Esenyurt Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı
12:16 Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı
11:57 Oğlu ölümlü kazaya karışıp firar eden Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı Oğlu ölümlü kazaya karışıp firar eden Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı
11:45 Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği Bonucci, İtalya’ya dönüyor Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Bonucci, İtalya'ya dönüyor
10:59 Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton’a eltisi Meghan Markle’dan destek gecikmedi Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'a eltisi Meghan Markle'dan destek gecikmedi
10:56 Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
10:44 Yıllardır süren sadakat sona eriyor Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak Yıllardır süren sadakat sona eriyor! Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak
10:33 Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza
10:24 Buray’la ilişkisi bitti Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu Buray'la ilişkisi bitti! Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 13:21:51. #1.11#
SON DAKİKA: Bozbey'den köy yolları eleştirisi: 'Bilime uygun yapmadılar' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement