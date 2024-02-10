Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu\'ndan \'Macbeth Abla\' adlı oyun büyük ilgi gördü

Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Macbeth Abla" adlı oyun Bozüyüklü tiyatroseverlerin beğenisini kazandı.
Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde 3. kez sanatseverlerle buluşan "Macbeth Abla", Bozüyük Belediye Tiyatrosu'nun diğer sezon oyunları "Hayat Gazinosu" ve "Kalbimdeki Pervane" gibi sanatseverlerin ilgisini çekerek, kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor.
Gençlik Tiyatrosu ekibinin profesyonel oyuncuları aratmayan oyunculuklarıyla sahnelediği oyun, sanatseverler tarafından keyifle izlendi. Birbirinden farklı 9 kadının yer aldığı, kenar mahalledeki eski bir çeşme başında geçen oyunda Avrupa Birliği'nden Kültür projesi olarak iki kişinin gelmesi, Shakespeare' in Macbeth oyununu kadınlarla sergilemek istemeleri ve muhtarın para için kadınları tiyatro oynamaya ikna etmesi üzerine gelişen olayları komik bir dille anlatılıyor.
Bozüyük Belediye Tiyatrosu'nun Şubat ayı programına göre, 13, 20 ve 27 Şubat Salı günleri saat 10.00'da "Kalbimdeki Pervane" adlı çocuk oyunu minik tiyatroseverlerle buluşurken, 21 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de "Hayat Gazinosu" adlı tek perdelik müzikli oyun seyirci karşısına çıkacak.
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