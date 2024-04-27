Bozüyük'te Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Çocuklara Eğitim Verildi - Son Dakika
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Bozüyük'te Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Çocuklara Eğitim Verildi

Bozüyük\'te Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Çocuklara Eğitim Verildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 'Mobil Trafik Eğitim Tır'ı sayesinde çocuklar hem eğlendi hem de bilgilendirildi. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 'Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü' kapsamında İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği koordinasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik ile mobil trafik eğitim tırında Bozüyük Anaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu, Albay İbrahim Çolak İlkokulu, Hamzabey İlkokulu, Öğretmen Bekir Aral İlkokulu, Saffet Şeker İlkokulu, Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Pazaryeri İlkokulu'nda eğitim gören 503 öğrenciye teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, Cumhuriyet Meydanında kurulan ve trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde akülü araç kullandı. Uygulamalı eğitimde, öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

27.04.2024 13:47
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 'Mobil Trafik Eğitim Tır'ı sayesinde çocuklar hem eğlendi hem de bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 'Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü' kapsamında İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği koordinasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik ile mobil trafik eğitim tırında Bozüyük Anaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu, Albay İbrahim Çolak İlkokulu, Hamzabey İlkokulu, Öğretmen Bekir Aral İlkokulu, Saffet Şeker İlkokulu, Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Pazaryeri İlkokulu'nda eğitim gören 503 öğrenciye teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, Cumhuriyet Meydanında kurulan ve trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde akülü araç kullandı. Uygulamalı eğitimde, öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük'te Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Çocuklara Eğitim Verildi - Son Dakika

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