BŞEÜ\'nde Kafkasya Sürgünleri Konferansı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü ve Türkoloji Kulübü iş birliğiyle '2. Dünya Savaşı Sırasında Kafkasya'dan Sürgünler' konulu bir konferans düzenlendi.

Konferans, alanın önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Mehmet Alpargu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, akademik personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin yaptı. Konuşmasında, Türk dünyasının tarihi süreçte yaşadığı önemli kırılma noktalarından biri olan sürgünlerin, toplumsal hafızada ve tarih araştırmalarında özel bir yeri olduğuna dikkat çekti.

Ardından söz alan Prof. Dr. Mehmet Alpargu, 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin Kafkasya'da uyguladığı zorunlu göç politikalarını tarihi belgeler, tanıklıklar ve akademik çalışmalar ışığında ele aldı. Sürgünlerin sosyopolitik nedenleri ve bu süreçte yaşanan insanlık dramlarına dair kapsamlı bir değerlendirme yapan Alpargu, Türk ve Müslüman toplulukların bu zorlu süreçte yaşadığı mağduriyetleri tarihi bağlamda aktardı. - BİLECİK